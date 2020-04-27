2020-04-27T09:52:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Более 100 жителей региона, работающих на Белокаменке, при их желании надо вывезти»

Андрей Чибис поручил подготовить для рабочих-северян отдельный обсерватор
Елена МОЛОДЦОВА
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Рабочих-северян начнут вывозить со стройки.Рабочих-северян начнут вывозить со стройки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сказать, что чувствуют родные рабочих, которые сейчас находятся в самом эпицентре новой коронавирусной инфекции, разгулявшейся на западном берегу Кольского залива, не трудно представить. В Центре строительства крупнотоннажных сооружений в Белокаменке COVID-19 заболело уже 807 человек.

Напомним: один из подрядчиков «Велесстрой», на территории которого и произошла вспышка, уже начал вывозить своих людей со стройки. Теперь очередь дошла и до других.

- Больше 100 жителей Мурманской области, работающих на Белокаменке, надо вывезти, разумеется, при их желании. Для этого необходимо создать отдельный обсерватор, который должен быть готов уже к 29 апреля, и после двухнедельный изоляции отправить рабочих по муниципалитетам домой, - распорядился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Пока о его решении вахтовикам в Белокаменке еще не сообщили, но узнав эту новость от «Комсомолки», они и их семьи обрадовались. Правда, возникли и вопросы, например, как быть с выплатами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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