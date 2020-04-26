Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как проходит карантин в Белокаменке

791 человек – именно столько на сегодняшний день больных коронавирусом зафиксировано на масштабной стройке в Белокаменке. И это, к сожалению, не предел. Напомним, что там ввели режим "чрезвычайной ситуации" и развернули мобильный госпиталь для обследования пациентов с COVID-19. Ситуация оставляет желать лучшего, даже учитывая, что у большинства рабочих болезнь протекает в легкой форме. В Белокаменке теперь – тотальный круглосуточный контроль!

Охрана 24/7

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в районе Белокаменки находится в жесткой изоляции, выехать оттуда самовольно не получится.

- Охрану периметра обеспечивает прежде всего круглосуточно работающий контрольно-пропускной пункт, установленный по решению регионального оперштаба. КПП расположен на шестом километре автодороги Мишуково — Снежногорск. Там постоянно дежурят военная автоинспекция, полиция и наряды ГИБДД, вместе с ними работает ОМОН Росгвардии. Жесткие ограничения действуют на въезд и выезд, проводится постоянный объезд территории, - сообщают в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Проехать через КПП могут только жители ЗАТО Александровск и Белокаменки, а также машины со спецпропусками, выдача которых строго регламентируется. А вот поехать в сторону Мурманска у работников всех подрядных организаций со стройки без спецразрешения возможности нет. Уже практически месяц на площадке действует жесткий карантин.

Выезд и въезд - только по спецпропускам! Фото: правительство МО

- Строительная площадка изолирована от внешнего мира. Ее периметр также контролируется камерами видеонаблюдения, сигнал с которых круглосуточно поступает на пульт Единой диспетчерской службы Кольского района, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Прощай, Мурманская область!

Тем не менее, даже с такими ужесточенными мерами риски все же есть, и немалые. Чтобы не допустить распространения коронавируса и не перезаражать всю Мурманскую область, часть рабочих покинули Заполярье. Их от греха подальше чартерными рейсами отправили в другие регионы страны.

- Объект «Велесстрой» в Белокаменке покинули 475 сотрудников. Первый чартер в Самару прибыл 19 апреля - на его борту было 154 вахтовика, второй прилетел в Екатеринбург 22 апреля и привез 195 рабочих, третьим также в Екатеринбург были отправлены еще 126 сотрудников компании. Среди пассажиров всех трех рейсов были исключительно сотрудники с отрицательными результатами тестов на коронавирус, а также без контактов с COVID-положительными коллегами, - рассказали в пресс-службе ООО «Велесстрой».

Теперь две недели персонал компании будет находиться на изоляции. Рабочие, которых перевели в Самару и Екатеринбург, живут в пригородных санаториях под наблюдением медиков. За соблюдением режима самоизоляции следят администрация и охрана организаций.

Часть рабочих отправили в другие регионы на двухнедельную самоизоляцию. Фото: Олег Филонок

- Мы с напарником сейчас находимся в прекрасных условиях. Трехразовое питание, живем по двое в хороших номерах, делать ничего не надо. К еде, конечно, нужно было попривыкнуть, это же санаторий, все пареное-вареное. А ведь хочется жареной курицы и шашлыков, потому что здесь, в Самаре, вовсю весна на дворе… Но есть в этом и выгода: после карантина все потолстеют, а мы в форме останемся. Процедурами не мучают, мы же здоровы, никаких симптомов, ничего. Оба теста на коронавирус были отрицательными, у нас у всех есть справка от инфекциониста, - делится впечатлениями от прохождения изоляции водитель 5-го разряда Роман Филоненко, который трудился на стройке в Белокаменке.

На 10-й день пребывания всем проведут еще один тест на COVID-19. Те, у кого окажется отрицательный результат, отправятся домой.

Однако почти во всех российских регионах, в том числе и в Мурманской области, ввели обязательный режим самоизоляции для всех приезжающих. Так что вернувшимся в родные края рабочим придется обязательно посидеть дома еще 14 дней.

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