2020-04-25T02:45:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 25 апреля 2020 года: 856 зараженных, 70 выздоровевших, 4 человека умерло

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 25 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Коронавиурс продолжает вносить коррективы в планы северян.Коронавиурс продолжает вносить коррективы в планы северян.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Пока говорить о том, что коронавирус в Мурманской области решил отступить, не приходится. Северяне продолжают маяться на самоизоляции, а количество заболевших растет день ото дня. Да так, что Заполярье прочно укрепилось в пятерке лидеров по числу заразившихся в России.

Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области, в регионе эту опасную инфекцию подхватило 856 северян. Правда, 70 человек удалось излечить, но жизнь четверых коронавирус все же смог унести.

Стабильной, кажется, остается только географическая картина разворачивающейся эпидемии. В Белокаменке COVID-19 заразились 686 рабочих (+192 за сутки). В Апатитско-Кировской агломерации коронавирус подхватили 100 человек. Конечно, другим муниципалитетам до такого роста далеко. В Мурманске – 24 заболевших, Печенгском районе – 14, Североморске – 8, Полярном – 6, Снежногорске – 4, Оленегорске, Мончегорске и Коле – по три, Полярных Зорях – два, Кандалакше, Ревде и Ковдорском районе – по одному.

Под наблюдением врачей остаются 782 пациента с подтвержденным COVID-19. Еще 222 человека с ОРВИ находятся в больнице по эпидпоказаниям. На обсервации – 1201 северянин, 2 - с нее сняты. На самоизоляции остаются 454 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санитарный врач Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У 90% зараженных болезнь протекает бессимптомно». Лена Лукичева подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается напряженной (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: У осужденного из колонии № 23 в Ревде подтвердили коронавирус. Исправительное учреждение в Ревде закрыли на карантин из-за коронавируса (Подробности)

Правозащитник о ситуации с коронавирусом: «Вопрос этапирования осужденного с коронавирусом из Ревды в больницу при ИК-18 в Мурмашах не стоит». Юрий Мананков рассказал о самочувствии зараженного коронавирусом осужденного (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавируса в Мурманске: электронные браслеты для пациентов с легкой формы могу быть введены в ближайшее время
Детям от 7 до 8 лет снизят стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 25 апреля 2020 года: 856 зараженных, 70 выздоровевших, 4 человека умерло
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске 24 апреля упал до 2,6 балла
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: соцработники за труд во время пандемии коронавируса получат премию в 10 тысяч рублей
Пенсионерка из Мурманска ударила сына ножом в живот из-за его пристрастия к алкоголю
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирсом: «В мобильном госпитале в Белокаменке находится 53 пациента»
Коронавирус перевел акцию «Сад памяти» по высадке деревьев в Мурманской области в онлайн-режим
Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область вошла в пятерку лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России
Весна тут ни при чем: Названы причины, по которым испортилась вода в кранах жителей Абрам-Мыса и Минькино
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Скорее всего, режим ограничений будет продлен и после 30 апреля»
Весна откладывается: в Мурманской области – штормовое предупреждение
Вице-губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Предпринимателям уже выдано 20 микрозаймов на общую сумму 19,1 миллиона рублей»
Пьяный житель Заполярного на 8 Марта покусал полицейского
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Апатитах и Кировске для подстраховки на карантин закрыли три спецучреждения
Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 24 апреля: первого зараженного коронавирусом подтвердили в Ковдорском районе
Автобусы и троллейбусы в Мурманске переходят на майское расписание
В супермаркетах Мурманской области появились «тележки добра» с продуктами для нуждающихся
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В мае в регионе могут быть введены электронные пропуска»
Правозащитник о ситуации с коронавирусом: «Вопрос этапирования осужденного с коронавирусом из Ревды в больницу при ИК-18 в Мурмашах не стоит»
Поездка не удалась: в Мурманске две девушки и парень собирались угнать "ВАЗ", но только дотолкали его до соседнего двора
Губернатор Мурманской объяснил, почему количество заболевших коронавирусом в регионе будет расти
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 24 апреля 2020 года: 663 зараженных, 64 выздоровевших и 4 человека умерли
В Мурманске от коронавируса умер 62-летний мужчина