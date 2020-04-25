Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 25 апреля 2020 года: 856 зараженных, 70 выздоровевших, 4 человека умерло

25 Апр 2020 2020-04-25T02:45:58+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 25 апреля 2020 года

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Пока говорить о том, что коронавирус в Мурманской области решил отступить, не приходится. Северяне продолжают маяться на самоизоляции, а количество заболевших растет день ото дня. Да так, что Заполярье прочно укрепилось в пятерке лидеров по числу заразившихся в России.

Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области, в регионе эту опасную инфекцию подхватило 856 северян. Правда, 70 человек удалось излечить, но жизнь четверых коронавирус все же смог унести.

Стабильной, кажется, остается только географическая картина разворачивающейся эпидемии. В Белокаменке COVID-19 заразились 686 рабочих (+192 за сутки). В Апатитско-Кировской агломерации коронавирус подхватили 100 человек. Конечно, другим муниципалитетам до такого роста далеко. В Мурманске – 24 заболевших, Печенгском районе – 14, Североморске – 8, Полярном – 6, Снежногорске – 4, Оленегорске, Мончегорске и Коле – по три, Полярных Зорях – два, Кандалакше, Ревде и Ковдорском районе – по одному.

Под наблюдением врачей остаются 782 пациента с подтвержденным COVID-19. Еще 222 человека с ОРВИ находятся в больнице по эпидпоказаниям. На обсервации – 1201 северянин, 2 - с нее сняты. На самоизоляции остаются 454 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU