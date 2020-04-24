2020-04-24T15:38:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область вошла в пятерку лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России

Впереди Заполярья только регионы-миллионики и то не все
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус идет!Коронавирус идет!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Эпидемия коронавируса шагает по стране семимильными шагами. Однако далеко не во всех регионах ей удалось расцвести. Увы, Мурманская область – исключение.

Свое шествие по рейтингу количества заболевших в России Заполярье начинало с 28 строчке. Да, да, еще каких-нибудь 20 дней назад в нашем северном регионе было всего 18 зараженных COVID-19. Но времена поменялись.

Вот уже два дня как Мурманская область с гордо поднятой головой вошла в пятерку лидеров рейтинга, одним махом перепрыгнув на две строчки вверх и оставив позади своих, с позволения сказать, соперников – республику Коми, где насчитывается 553 заболевших, и Ленинградскую область, где инфекцию подхватило 615 человек. Надо признать, что теперь в спину Заполярью дышит Краснодарский край, где подтверждено 623 случая COVID-19.

Четверка лидеров пока, к счастью, остается не досягаемой. Впереди Мурманской области Нижегородская с населением больше трех миллионов человек и 1096 зараженными коронавирусом, Санкт-Петербург с население почти в пять миллионов жителей и 2711 инфицированными, Московская область с населением семь миллионов человек и 7889 заболевшими и, разумеется Москва, где из почти 12 миллионов жителей COVID-19 подхватило 36897 человек.

Мурманская область в этой пятерке лидеров с 730 тысячами жителями смотрится несколько странно. Но губернатор Андрей Чибис объясняет большое количество заболевших позицией протестировать, как можно больше северян и своевременно выявить вирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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