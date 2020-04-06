Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область на 28 месте в России по числу заболевших

6 Апр 2020 2020-04-06T13:52:35+03:00

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18 зараженных, 1 выздоровевший и 51 с предварительным диагнозом COVID-19 – такова ситуация с коронавирусом в Мурманской области на 6 апреля. Напомним: за последние сутки были подтверждены три новых случая заражения и выявлено 14 человек с подозрением на вирус. Цифры, хоть и меньше прогнозируемых властями Мурманской области, но все же впечатляют.

Однако, судя по статистике коронавируса в России, повода для паники, действительно, пока нет. Мурманская область занимает 28 строчку рейтинга заболевших коронавирусом в стране. И до тройки лидеров – Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где количество зараженных 4455 (+591 за сутки), 384 (+81 за сутки) и 224 (+35 за сутки) соответственно - Заполярью, к счастью далеко.

А как обстоят дела у наших соседей по Северо-Западу?

Больше всего заболевших в республике Коми – 87 случаев (+30 за сутки) и Ленинградской области – 62 случая (+5 за сутки). Эти регионы занимают 4 и 5 строчки рейтинга. Вологодская область расположилась на 20 строчке – там 23 зараженных (+10 за сутки). В самом западном регионе России – всего 19 заболевших, что позволяет Калининградской области расположиться на 24 месте.

Архангельская область (14 случаев), Псковская область (8 случаев), Новгородская область (5 случаев) и Карелия (2 случая) остались во второй половине рейтинга. Тем не менее, во всех регионах Северо-Запада, кроме Карелии, введен режим полной самоизоляции.

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