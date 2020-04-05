Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 5 апреля 2020 года: в регионе диагноз подтвердился у трех человек
Оперативный штаб при правительстве Мурманской области представил данные по заболеваемости коронавирусом по данным на 23.00 5 апреля. С 15 до 18 выросло число заболевших COVID-19 в регионе (один уже выздоровел и выписан из больницы). Диагноз подтвердился у двух жителей Кировска, а также у снежногорца. Также стало больше северян с предварительно положительным диагнозом - 51 человек (+14 за сутки).
100 человек находятся на обсвервации, 1 человек снят с нее, 1236 человек - на самоизоляции.
Больше всего заболевших и человек с предварительно положительным диагнозом в Кировске и Апатитах. Поэтому въезд и выезд из этих городов закрыт: попасть можно только по прописке, а выехать только по уважительной причине.
- Это необходимо для того, чтобы не дать инфекции распространиться, ведь сейчас именно там больше всего случаев заражения и предварительно положительных результатов, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Из-за того, что в регионе много заболевших и тех, у кого подозревают COVID-19, до 30 апреля продлен режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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