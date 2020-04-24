Губернатор Мурманской объяснил, почему количество заболевших коронавирусом в регионе будет расти

24 Апр 2020 2020-04-23T22:24:06+03:00

Андрей Чибис напрямую заявил, что ситуация с коронавирусом в Мурманской области будет только ухудшаться

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438 зараженных COVID-19, наследующий день – 509, а еще через сутки – 606 и дальше больше. У северян глаза лезут на лоб, в панику люди не впадают, потому что просто устали бояться. Эпидемия расцветает на глазах, а Мурманская область стремится догнать лидеров рейтинга заболеваемости коронавирусом в России.

- Количество людей с подтвержденным коронавирсуом будет расти. Угроза не снижается, ситуация будет только ухудшаться! – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Наша задача сделать все, чтобы медучреждения и их команда были готовы к такому развитию событий.

Признаться, звучит крайне не оптимистично. Но у такой позиции есть объяснение.

- Мы осознанно заняли позицию массового тестирования. Задача – не в том, чтобы не прирастать, а максимально быстро и четко выявлять заболевших в тех очагах, которые мы видим или прогнозируем, - отметил глава региона. - Если убрать Белокаменку, то мы окажемся глубоко в середине рейтинга заболеваемости в России. Мы не рейтингуемся! Никаких оснований к успокоению нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU