Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Мурманской области заражено коронавирусом 29 медработников

Идет война! Правда, не между людьми, а с коронавирусом, который не щадит на своем пути никого. Бойцами же невидимого фронта стали заполярные врачи и медсестры, которые рискуя собственной жизнью, пытаются спасти от опасной инфекции северян. И пока перевес на их стороне: из 606 зараженных 61 вылечен и трое погибли. Впечатляет, не правда ли? Но какой ценой дались эти победы над вирусом?

19 медсестер и санитарка

- На сегодняшний день у нас заражено 29 медработников в 10 учреждениях. Проводятся все противоэпидемические мероприятия: выявление контактных лиц и их обследование, дезинфекция и введены необходимые ограничения. Все неукоснительно выполняются, - подчеркнул министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

По данным Роспотребнадзора, всего одна медсестра подхватила COVID-19 на работе. Это случилось в Оленегорске. Всех остальных: 19 медсестер, 9 врачей и одна санитарка удалось выявить в ходе активного проведения тестирования.

- Это бессимптомные формы. Правда, несколько человек находились дома, заболели, обратились в поликлинику и ушли на больничный, а только потом у них подтвердился COVID, - раскрыла подробности главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева.

Одна из тех, кто обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, - медсестра кардиологического отделения Мончегосркой больницы. На сегодняшний день состояние у нее стабильное – болезнь проходит в легкой форме и никаких проблем с лечение не возникает.

Ни одного случая распространения

Роспотребнадзор принимает активные меры и выставил максимальное количество преград перед коронавиурсом, чтобы медики, сами того не подозревая, не могли занести это коварное заболевание к пациентам в стационар. В первую очередь, речь идет о еженедельном тестирование всего персонала учреждений здравоохранения.

- Медики достойно соблюдают все требования безопасности, за этим ведется жесткий контроль. На данный момент не допущено ни одного случая распространения инфекции за пределы медучреждений, - отметила Лена Александровна.

Яркий пример тому все тоже кардиологическое отделение в Мончегорской ЦРБ, где своевременно были введены ограничения на прием и выписку пациентов, и занявшемуся было очагу не дали разгореться.

- Несмотря на то, что на карантин закрыли сразу несколько отделений, на медицинской помощи это никак не сказалось. Амбулаторная помощь не ограничена, экстренная и неотложная, безусловно, оказывается. Что касается стационара, то пока остаются закрыты терапевтическое отделение в больнице скорой медицинской помои и гинекология в Мурманской областной клинической больницы. Оба профиля представлены на территории стационаров других учреждений, - отметил Дмитрий Панычев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санитарный врач Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У 90% зараженных болезнь протекает бессимптомно». Лена Лукичева подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается напряженной (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: У осужденного из колонии № 23 в Ревде подтвердили коронавирус. Исправительное учреждение в Ревде закрыли на карантин из-за коронавируса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru