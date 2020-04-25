2020-04-25T12:18:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавируса в Мурманске: электронные браслеты для пациентов с легкой формы могу быть введены в ближайшее время

Также в правительстве планируют использовать и другие способы онлайн-мониторинга
Елена МОЛОДЦОВА
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Власти готовятся ввести электронные браслеты.Власти готовятся ввести электронные браслеты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Неделю назад губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что на пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции наденут трекер-браслеты и отпустят домой. На эти цели из резервного фонда правительства выделили 1,5 миллиона рублей. По словам компании-производителя, у этих устройств есть много полезных функций. Но пока идею главы региона не применили на практике.

- Мы ожидаем поставку трекер-браслетов в ближайшее время. Параллельно отрабатываем и иные возможности онлайн-контроля людей с легкой формой COVID-19 на дому. Решение будет принято на ближайшем заседании оперштабеа, - отметил Андрей Чибис.

Правда, чтобы лечиться дома надо, чтобы, как говорится, звезды сошлись. У пациента не должно быть никаких клинических признаков болезни и возможность проживать отдельно от членов своей семьи.

- На данный момент прирост заболевших и наличие мест в стационарах, если не брать внимание Белокаменку, позволяет нам обслуживать всех в медучреждениях. Хотя, безусловно, лечение на дому будет в первую очередь привлекательно для самих пациентов, - подчеркнул глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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