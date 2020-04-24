Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске 24 апреля упал до 2,6 баллов

24 Апр 2020 2020-04-24T17:54:59+03:00

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Ситуация с соблюдением режима всеобщей самоизоляции в Мурманске становится все плачевнее. Еще совсем недавно в заполярной столице индекс этой самой самоизоляции на «Яндекс.Картах» составлял 3,1 балла, а 24 апреля он понизился до 2,6. Это означает, что людей на улицах - хоть пруд пруди. И это даже несмотря на штормовое предупреждение! Мурманчане все больше и больше рискуют своим здоровьем и здоровьем всех вокруг, а ведь пренебрегать мерами безопасности сейчас последнее дело, учитывая, что в регионе аж 663 зараженных коронавирусом.

К слову, лучше всего на сегодняшний день сидят по домам Хабаровске (4,2 балла) и Владивостоке (4,1 балла). А где совсем жителей не беспокоит коронавирус (а зря), так это в Самаре (2,1), Рязани (2,0) и Тольятти (1,9).

Напомним: при выходе из дома во время режима самоизоляции в Мурманской области надо брать с собой объяснительную. Документ понадобится в двух случаях из шести.

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ИСТОЧНИК KP.RU