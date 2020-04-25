Где можно узнать о мерах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса
Из-за коронавируса и всеобщих ограничительных мер малому и среднему бизнесу в Мурманской области приходится тяжко. Об этом знают региональные власти, которые стараются хоть как-то помочь бизнесменам оставаться на плаву. Так, индивидуальным предпринимателям, которые не смогли работать в апреле, выплачивают северный МРОТ в размере 27800 рублей. Также им предоставляются займы под пониженный процент годовых. И эти меры уже пользуются спросом.
Обо всех мерах поддержки, которые положены представителям бизнеса, теперь можно узнать в новом разделе на официальном портале мурманского оперативного штаба.
- Раздел «Поддержка бизнеса в условиях COVID-19» содержит актуальные сведения о федеральных и региональных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. Также здесь представлены списки наиболее пострадавших отраслей, нормативные документы и другая полезная для бизнес-сообщества региона информация, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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