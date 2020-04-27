2020-04-26T23:39:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 27 апреля 2020 года: 989 заболевший, 4 – с предварительным диагнозом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 27 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Шокирующая статистика заболевших уже не удивляет северян.Шокирующая статистика заболевших уже не удивляет северян.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Признаться, в ожидании очередной сводки от оперативного штаба при правительстве Мурманской области многие северяне, порядком уставшие ужасаться растущей на глазах статистике зараженных коронавирусом, гадали, возьмет ли Заполярье в этот раз планку в 1000 заболевших. Трудно поверить, но еще каких-нибудь пять дней назад Кольский полуостров едва перешагнул рубеж в 500 подтвержденных случаев COVID-19. Но пока Мурманская область притормозила на этом скользком пути.

Согласно последней информации «белого дома», в Мурманской области коронавирусом болен 989 человек. Четырех пожилых северян спасти, увы, не удалось. 71 зараженного врачи смогли исцелить от этой опасной инфекции. Так, например, в областной больнице впервые провели операцию пациентке с двусторонней пневмонией.

Эпидемия перестала отыгрываться только на рабочих с масштабной стройки в Белокаменке, и продолжила свое триумфальное шествие по всему региону. Но и про западный берег Кольского залива не забыла. Коронавиурс поразил уже 807 рабочих. Медики за сутки подтвердили еще 105 новых случаев. Между тем, власти Мурманской области заверяют, что на охваченном инфекцией объекте введен полный карантин.

В остальных муниципалитетах ситуация за выходные изменилась не значительно: в Апатитско-Кировской агломерации – 105 зараженных, Мурманске – 28, Печенгском районе – 17, Североморске – 8, Полярном – 6, Снежногорске – 4, Оленегорске, Мончегорске и Кольском районе – по трое, Полярных Зорях – два и Кандалакше, Ковдоре и Ловозерском районе – один.

Тем не менее, в Москве обеспокоены происходящим на Крайнем Севере. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился развернуть 75 ковидных коек в военно-морском госпитале в Североморске и его филиале в Мурманске.

Также в Роспотребнадзоре региона проанализировали ситуацию с коронавирусом ивыяснили, что 80% случаев в области завозные.

Власти Заполярья продолжают поддерживать северян и уверяют, что денег в бюджете пока для этих целей достаточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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