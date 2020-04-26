Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской областной больнице провели первую операцию пациентке с двусторонней пневмонией

26 Апр 2020 2020-04-26T13:22:22+03:00

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Заполярные врачи продолжают спасать жизни людей в пандемию злосчастного коронавируса. Так, в Мурманской области проведена первая операция коронавирусному пациенту с двусторонней пневмонией. Для непростого дела были подключены торакальные хирурги для выполнения трахеостомии, которая обеспечивает поступление воздуха в дыхательные пути человека.

- Пациентке с короткой шеей, повышенной комплекции, выполняли классическую трахеостомию по методике отработанной в отделении торакальной хирургии (опыт более 1000 операций). Операция выполнена на койке в реанимационном отделении. Выражаем благодарность ассистентам - сотрудникам реанимации, обеспечению центрального оперблока, - сообщили в Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина.

Напомним: в Мурманской областной больнице появится кислородная станция. Система будет производить из окружающего воздуха чистый кислород, который необходим пациентам с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU