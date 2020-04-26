2020-04-26T12:31:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Москве поручили переоборудовать для больных коронавирусом военно-морской госпиталь в Североморске и его филиал в Мурманске

75 коек должны быть готовы принять пациентов уже к 15 мая
Елена МОЛОДЦОВА
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В военном госпиталь развернут ковидные койки.В военном госпиталь развернут ковидные койки.Фото: Иван МАКЕЕВ
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С каждым днем ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится все более серьезной. Напомним, на сегодняшний день опасную инфекцию подхватило уже 856 северян. Специальные койки, оснащенные кислородом и аппаратами искуственной вентиляции легких, уже развернули в Мурманске, Апатитах и Мончегорске. Всего порядка 380 мест.

Однако впереди еще много работы. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился развернуть в стране еще 4981 койку в федеральных учреждениях здравоохранения. В частотности 35 коек для больных с COVID-19 необходимо подготовить до 15 мая в 1469 военно-морском клиническом госпитале в Североморске и еще 40 коек в его филиале №3 в Мурманске. Учреждение здравоохранения принадлежит Министерству обороны России.

Напомним: в Мурманской областной больнице появится кислородная станция. Система будет производить из окружающего воздуха чистый кислород, который необходим пациентам с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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