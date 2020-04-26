Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Москве поручили переоборудовать для больных коронавирусом военно-морской госпиталь в Североморске и его филиал в Мурманске

26 Апр 2020 2020-04-26T12:31:02+03:00

Изменить размер текста: A A

С каждым днем ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится все более серьезной. Напомним, на сегодняшний день опасную инфекцию подхватило уже 856 северян. Специальные койки, оснащенные кислородом и аппаратами искуственной вентиляции легких, уже развернули в Мурманске, Апатитах и Мончегорске. Всего порядка 380 мест.

Однако впереди еще много работы. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился развернуть в стране еще 4981 койку в федеральных учреждениях здравоохранения. В частотности 35 коек для больных с COVID-19 необходимо подготовить до 15 мая в 1469 военно-морском клиническом госпитале в Североморске и еще 40 коек в его филиале №3 в Мурманске. Учреждение здравоохранения принадлежит Министерству обороны России.

Напомним: в Мурманской областной больнице появится кислородная станция. Система будет производить из окружающего воздуха чистый кислород, который необходим пациентам с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 25 апреля 2020 года: 856 зараженных, 70 выздоровевших, 4 человека умерло. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 25 апреля 2020 года (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске 24 апреля упал до 2,6 баллов. Режим «сидим дома» уже мало кто соблюдает (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU