Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Москве поручили переоборудовать для больных коронавирусом военно-морской госпиталь в Североморске и его филиал в Мурманске
С каждым днем ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится все более серьезной. Напомним, на сегодняшний день опасную инфекцию подхватило уже 856 северян. Специальные койки, оснащенные кислородом и аппаратами искуственной вентиляции легких, уже развернули в Мурманске, Апатитах и Мончегорске. Всего порядка 380 мест.
Однако впереди еще много работы. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился развернуть в стране еще 4981 койку в федеральных учреждениях здравоохранения. В частотности 35 коек для больных с COVID-19 необходимо подготовить до 15 мая в 1469 военно-морском клиническом госпитале в Североморске и еще 40 коек в его филиале №3 в Мурманске. Учреждение здравоохранения принадлежит Министерству обороны России.
Напомним: в Мурманской областной больнице появится кислородная станция. Система будет производить из окружающего воздуха чистый кислород, который необходим пациентам с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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