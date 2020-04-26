Главный санитарный врач Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «80% случаев коронавируса в Мурманской области завозные»
Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области растет на глазах. В оперативном штабе рассказали, как распространяется инфекция и кто должен изменить ситуацию.
- Достоверно до конца установить, кто, где и с кем контактировал и как вирус оказался у того или иного человека, невозможно. Конечно, мы все делаем, чтобы обозначить круг контактных лиц, их проверить и обеспечить их самоизоляцию по тем случаям, которые выявляем. Единственный способ минимизировать риски – это соблюдать все меры предосторожности, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Роспотребнадзор в обязательном порядке проводит эпидемиологическое расследование в каждом очаге коронавирусной инфекции.
- 80% случаев - завозные. Часть людей, которые вернулись из-за рубежа, а часть – это те, кто возвращается из Москвы и Санкт-Петербурга. Необходимо обязательно соблюдать меры безопасности, поскольку очень большая доля бессимптомных случаев . Если по России этот показатель перешагнул 40%, то на территории области достигает 90%. Именно поэтому изменение ситуации зависит от каждого из нас, - заметила главный эпидемиолог Мурманской области Лена Лукичева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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