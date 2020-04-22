Коронавирус в Мурманске, последние новости на 22 апреля 2020 года: 509 зараженных, 56 выздоровевших и 3 человека умерли

22 Апр 2020 2020-04-22T00:10:06+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 22 апреля 2020 года

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Мурманская область на ряду с республиками Коми и Сахой-Якутией вошла в тройку самых серьезных очагов коронавируса в России, что впрочем не удивительно. Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в регионе заражено COVID-19 509 человек, выздоровели 56 и трое умерли. А вот число предварительно положительных диагнозов – всего 7.

Несмотря на обновленные цифры, картина в целом не меняется. Количество зараженных на масштабной стройке в Белокаменке продолжает расти. На сегодняшний день там подтверждено 367 случаев коронавируса. Не отпускает COVID-19 и Апатиты с Кировском, где заболело 87 человека. Остальные города отличаются обычно большим постоянством, но не в этот раз: в Мурманске – 17 зараженных, Печенгском районе – 14, Полярном – 6, Североморске – 5, Снежногорске – 4, Оленегорске – 3, Мончегорске и Полярных Зорях – по два, Кандалакше и Ловозерском районе – 1.

Под наблюдением врачей остаются 450 пациентов с коронавирусом. Еще 152 человека проходят лечение от ОРВИ по эпидпоказаниям в больницах. На обсервации – 1177 северян, 25 с нее сняты. На самоизоляции остаются 230 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU