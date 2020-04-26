2020-04-26T13:23:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Ресурсов на поддержку северян и бизнеса пока достаточно»

Андрей Чибис заверил, что в «белом доме» понимают все риски возникновения дефицита бюджета
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис внимательно следит за дефицитом бюджета. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис внимательно следит за дефицитом бюджета. Фото: Правительство Мурманской области
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Во время эпидемии коронавируса правительство Мурманской области протянула руку помощи и оставшимся без работы северянам, и идущему ко дну из-за простоя бизнесу, и не забыло про врачей, стоящих на передовой, с соцработниками. Однако ресурсы и бюджета региона, и резервного фонда не безграничны.

- Мы понимаем риски возникновения дефицита бюджета и внимательно за этим следим, - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – С учетом принятых изменений в федеральное законодательство и Бюджетный кодекс у нас есть свобода маневра по привлечению необходимых займов. Мы пока к этому не прибегали. Тех ресурсов, которые у нас есть, на сегодняшний день достаточно, чтобы оказать необходимую помощь и бизнесу, и северянам. К тому же, руководством страны принято решение о дополнительной поддержке субъектов для того, чтобы их не просадить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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