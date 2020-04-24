Ситуация с коронавирусом в Мурманске: соцработники за труд вовремя пандемии коронавируса получат премию в 10 тысяч рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T17:25:20+03:00

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Региональные власти решили материально поддержать социальных работников, которым постоянно приходится рисковать своим здоровьем во благо других. Речь идет о выплате премий сотрудникам учреждений соцобслуживания, которые привлечены к работе по борьбе с коронавирусом. Они доставляют продукты, лекарства и все необходимое одиноким пенсионерам старше 65 лет и тем, кто находится на самоизоляции из-за опасной инфекции. Также соцработники помогают с уборкой и домашними делами.

- Размер стимулирующей выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку составит 10 тысяч рублей на одну ставку в месяц с учетом фактически отработанного времени. Деньги будут выделены из средств резервного фонда правительства региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис, - сообщили в оперштабе при правительстве Мурманской области.

Перечень тех должностей, работа в которых дает право на получение такой премии, будет устанавливаться каждым учреждением соцобслуживания населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU