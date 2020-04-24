2020-04-24T17:25:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: соцработники за труд вовремя пандемии коронавируса получат премию в 10 тысяч рублей

Деньги выделят из резервного фонда правительства региона
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Соцработников решено премировать.Соцработников решено премировать.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Региональные власти решили материально поддержать социальных работников, которым постоянно приходится рисковать своим здоровьем во благо других. Речь идет о выплате премий сотрудникам учреждений соцобслуживания, которые привлечены к работе по борьбе с коронавирусом. Они доставляют продукты, лекарства и все необходимое одиноким пенсионерам старше 65 лет и тем, кто находится на самоизоляции из-за опасной инфекции. Также соцработники помогают с уборкой и домашними делами.

- Размер стимулирующей выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку составит 10 тысяч рублей на одну ставку в месяц с учетом фактически отработанного времени. Деньги будут выделены из средств резервного фонда правительства региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис, - сообщили в оперштабе при правительстве Мурманской области.

Перечень тех должностей, работа в которых дает право на получение такой премии, будет устанавливаться каждым учреждением соцобслуживания населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область вошла в пятерку лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России. Впереди Заполярья только регионы-миллионики и то не все (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске 24 апреля упал до 2,6 баллов
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: соцработники за труд вовремя пандемии коронавируса получат премию в 10 тысяч рублей
Пенсионерка из Мурманска ударила сына ножом в живот из-за его пристрастия к алкоголю
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирсом: «В мобильном госпитале в Белокаменке находится 53 пациента»
Коронавирус перевел акцию «Сад памяти» по высадке деревьев в Мурманской области в онлайн-режим
Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область вошла в пятерку лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России
Весна тут не при чем: Названы причины, по которым испортилась вода в кранах жителей Абрам-Мыса и Минькино
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Скорее всего, режим ограничений будет продлен и после 30 апреля»
Весна откладывается: в Мурманской области – штормовое предупреждение
Вице-губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Предпринимателям уже выдано 20 микрозаймов на общую сумму 19,1 миллиона рублей»
Пьяный житель Заполярного на 8 марта покусал полицейского
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Апатитах и Кировске для подстраховки на карантин закрыли три спецучреждения
Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 24 апреля: первого зараженного коронавирусом подтвердили в Ковдорском районе
Автобусы и троллейбусы в Мурманске переходят на майское расписание
В супермаркетах Мурманской области появились «тележки добра» с продуктами для нуждающихся
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В мае в регионе могут быть введены электронные пропуска»
Правозащитник о ситуации с коронавирусом: «Вопрос этапирования осужденного с коронавирусом из Ревды в больницу при ИК-18 в Мурмашах не стоит»
Поездка не удалась: в Мурманске две девушки и парень собирались угнать "ВАЗ", но только дотолкали его до соседнего двора
Губернатор Мурманской объяснил, почему количество заболевших коронавирусом в регионе будет расти
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 24 апреля 2020 года: 663 зараженных, 64 выздоровевших и 4 человека умерли
В Мурманске от коронавируса умер 62-летний мужчина