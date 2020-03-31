Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: медицинским работникам, лечащим больных коронавирусом, будут платить больше

31 Март 2020 2020-03-31T20:50:17+03:00

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На заседании правительства Мурманской области, которое состоялось 31 марта, министр здравоохранения Дмитрий Панычев представил предложения, как поддержать медицинских работников, оказавшихся из-за коронавируса на передовой.

Нагрузка на людей в белых халатах сейчас огромная: работают практически без выходных, а отпуска уже давно отменили. За это, а также за риск заразиться опасной болезнью, они, конечно, должны получать больше.

По предложению Дмитрия Панычева, для всех медицинских работников, которые контактируют с больными коронавирусом или с подозрением на COVID-19, получат стимулирующие надбавки. Врачи скорой помощи и первичной медико-санитарной помощи в размере 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности с учетом фактически отработанного времени, средний персонал - 40%, младший персонал и прочие - 20%. Врачи, средний и младший персонал стационаров - 100, 50 и 30% соответственно.

К слову, глава муниципального образования Печенгский район Александр Морозов отметил, что риск заражения у всех медработников одинаковый, хоть это врач, хоть санитарка. Поэтому было бы честно, чтобы все получили 100% надбавки. А министр труда и социального развития Сергей Мякишев обратился к главе региона с предложением премировать социальных работников, на которых сейчас очень выросла нагрузка.

Андрей Чибис поручил к оперативную совещанию 6 апреля продумать план по медицинским и социальным работникам и представить его со всеми деталями для утверждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU