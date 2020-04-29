Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Андрей Чибис обсудил вспышку в Белокаменке с Тиной Конделаки

29 Апр 2020 2020-04-29T10:18:29+03:00

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Масштабная стройка в Белокаменке стала крупнейшим очагом эпидемии коронавируса в России. И, конечно, об этом говорили и на совещании у президента страны Владимира Путина, и в беседе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с Тиной Канделаки. Журналистку интересовало, как удалось выявить COVID-19 на объекте, где уже заражено 922 человека, и какие меры были предприняты.

- В начале апреля мы начали выборочно тестировать сотрудников разных подрядчиков, которых в Белокаменке больше 20. У тех, у кого появились положительные результаты, был определен круг контактных лиц и, соответственно тестирование стало еще более массовым. Одновременно изолировали в отдельные помещения людей с подтвержденным диагнозом, - описывает проделанную работу Андрей Чибис. - В Белокаменке, действительно, большое количество рабочих. К счастью, там очень мало людей старшего поколения. Их мы опережающим порядком оттуда убрали.

Все, кто остался на объекте, прописали лечебную либо профилактическую терапию. Были, кончено, и рабочие, которые отказывались от лекарств, но их в письменном виде предупреждали о последствиях и ответственности.

- У 90% заболевших в Белокаменке и в целом по области нет симптомов болезни. С одной стороны хорошо – позволяет не загружать медицинские мощности. С другой – опасно. Люди, у которых проявились симптомы, проходят диагностику и отправляются в больницы. Сдерживаем ситуацию в целом, - отметил глава региона.

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