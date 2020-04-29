Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Тесты на коронавирус я сдаю два раза в неделю»

29 Апр 2020 2020-04-29T09:12:11+03:00

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Первое лицо области так и не ушло на самоизоляцию. Кроме того, губернатору Мурманской области Андрею Чибису приходится работать еще больше, решая вопросы в режиме 24/7. О том, как проходят теперь его будни глава региона рассказал в интервью российской журналистке Тине Канделаки.

- Ночевать возвращаюсь домой, но очень поздно. Точнее очень рано. Сейчас не время расслабляться! – говорит Андрей Владимирович. – Сам я сдаю тесты два раз в неделю. У меня большой контактный круг. Все совещания провожу в видеорежиме и настоятельно требую этого от своих подчиненных. Тем не менее, если я заражусь, то должен узнать об этом первым, чтобы минимизировать или вообще исключить контакты.

Врачей, постоянно контактирующие с заболевшими, проверяют на инфекцию раз в неделю.

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