2020-04-29T09:12:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Тесты на коронавирус я сдаю два раза в неделю»

Андрей Чибис рассказал, почему проверяет свое здоровье чаще врачей
Елена ЧУМАКОВА
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Андрей Чибис сдает тесты на COVID два раза в неделю. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис сдает тесты на COVID два раза в неделю. Фото: Правительство Мурманской области
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Первое лицо области так и не ушло на самоизоляцию. Кроме того, губернатору Мурманской области Андрею Чибису приходится работать еще больше, решая вопросы в режиме 24/7. О том, как проходят теперь его будни глава региона рассказал в интервью российской журналистке Тине Канделаки.

- Ночевать возвращаюсь домой, но очень поздно. Точнее очень рано. Сейчас не время расслабляться! – говорит Андрей Владимирович. – Сам я сдаю тесты два раз в неделю. У меня большой контактный круг. Все совещания провожу в видеорежиме и настоятельно требую этого от своих подчиненных. Тем не менее, если я заражусь, то должен узнать об этом первым, чтобы минимизировать или вообще исключить контакты.

Врачей, постоянно контактирующие с заболевшими, проверяют на инфекцию раз в неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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