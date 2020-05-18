2020-05-18T16:45:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На общественные работы по благоустройству трудоустроили 30 жителей Мурманской области

Особой популярностью эта мера поддержки пользуется в Кировске и Кандалакше
Елена МОЛОДЦОВА
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Общественные работы пользуются спросом.Общественные работы пользуются спросом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на то, что идею предложить потерявшим во время эпидемии доход северянам общественные работы по благоустройству за оплату в полтора МРОТ поначалу раскритиковали, они все же пользуется популярностью. Особенный спрос эта мера поддержки получила в Кировске и Кандалакше. Только в городе у подножья Хибин есть порядка 500 желающих подзаработать.

- Муниципалитеты заявили о потребности в 1123 рабочих местах. На данный момент создано 825 мест. 224 человека получили направление на общественные работы и 30 безработных уже трудоустроены, - сообщила вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

Напомним: северянам, оставшимся по вине коронавируса без средств существования, предложили работы по уборке и благоустройству, малярные и плотницкие работы, например, по сборке мебели, а также доставлять продукты, лекарства и корреспонденцию, дезинфицировать общественные территории, вырубать кустарники и мелколесье и что-то загружать или разгружать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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