Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 18 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Коронавирус, к счастью, все еще буксует в 13 из 17 муниципалитетах Мурманской области. Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной уверенно держат оборону и не пускают эту заразу на свою территорию.

Тем не менее, в Заполярье заражены уже 2666 человек. Правда, врачи смогли поставить на ноги 1282 пациентов. В борьбе за жизнь семерых медики проиграли.

Абсолютным лидером по количеству зараженных как и прежде является Белокаменка (2234 человека). На остальной территории Мурманской области заражены 432 местных жителей.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Апатиты – 126 случая

Кировск – 84 случая

Мурманск – 71 случай

Печенгский район - 37 случаев

Североморск – 36 случаев

Кольский район – 25 случаев

Полярный – 21 случай

Мончегорск – 10 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Ловозерский район – 3 случая

Полярные Зори – 5 случаев

Кандалакша – 2 случая

Ковдор – 1 случай.

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