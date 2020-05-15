2020-05-15T08:39:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Роспотребнадзора по Мурманской области рассказала, когда ждать второй и третий этапы снятия ограничений по коронавирусу

Сейчас в Мурманской области идет первый этап снятия ограничений
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Если будет наблюдаться устойчивая тенденция к снижению темпа роста заболевших, в Мурманской области продолжат снимать ограничения.Если будет наблюдаться устойчивая тенденция к снижению темпа роста заболевших, в Мурманской области продолжат снимать ограничения.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С 12 мая северяне наслаждаются снятием режима самоизоляции, правда, ограничения сохраняются в Апатитах и Кировске, живущих в условиях карантина.

Теперь можно заниматься спортом на свежем воздухе, выходить из дома без справок, водить детей на детские площадки. Но северяне ждут, когда же наконец откроют спортзалы, кинотеатры, большие магазины, забурлит культурная жизнь.

Но говорить о переходе ко второму этапу рано.

- Это тот случай, когда спешить надо медленно. Когда будет устойчивая тенденция к снижению темпов прироста, можно будет пойти на отмену ограничений. До конца недели будем смотреть, как будут держаться показатели, и на штабе будем принимать решения по дальнейшим шагам, - сообщила руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

На то, как мы будем жить дальше, будет влиять много факторов. Например, как мурманчане будут соблюдать масочный режим, как работодатели смогут организовать на рабочих местах социальную дистанцию и другие меры безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в минздраве объяснили смешные суммы, начисленные медработникам за работу с ковидными больными. Врачам и водителям скорой начислили от 22 рублей (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: от коронавируса умерла 69-летняя жительница Кировска. Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 14 мая 2020 года составило 6 человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр образования Мурманской области о переносе ЕГЭ в 2020 году из-за коронавируса: «Для 11 классов экзамены начнутся во второй половине июня»
В Мурманской области будут использовать учебные онлайн-курсы зимой, когда уроки в школах отменяют из-за непогоды
Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ рассказал, сколько стоит лечение больных коронавирусом
В Мончегорске женщину, которая позволяла мужу девять месяцев бить своего сына, хотят лишить родительских прав
Рекорд сорвался: В Мурманске в мае выпало всего 19 миллиметров снега
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: при оформлении ребенка в детский сад надо оформлять справку
Глава Роспотребнадзора по Мурманской области рассказала, когда ждать второй и третий этапы снятия ограничений по коронавирусу
В Мурманске под суд пойдет администратор азартного клуба
Девятиклассники в Мурманске вместо ОГЭ сдадут Всероссийские проверочные работы
Вузы предложили отложить приемную кампанию до 15 августа
В Мурманске нашли в квартире тело 33-летнего мужчины