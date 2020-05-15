Глава Роспотребнадзора по Мурманской области рассказала, когда ждать второй и третий этапы снятия ограничений по коронавирусу

15 Май 2020 2020-05-15T08:39:42+03:00

Если будет наблюдаться устойчивая тенденция к снижению темпа роста заболевших, в Мурманской области продолжат снимать ограничения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас в Мурманской области идет первый этап снятия ограничений

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С 12 мая северяне наслаждаются снятием режима самоизоляции, правда, ограничения сохраняются в Апатитах и Кировске, живущих в условиях карантина.

Теперь можно заниматься спортом на свежем воздухе, выходить из дома без справок, водить детей на детские площадки. Но северяне ждут, когда же наконец откроют спортзалы, кинотеатры, большие магазины, забурлит культурная жизнь.

Но говорить о переходе ко второму этапу рано.

- Это тот случай, когда спешить надо медленно. Когда будет устойчивая тенденция к снижению темпов прироста, можно будет пойти на отмену ограничений. До конца недели будем смотреть, как будут держаться показатели, и на штабе будем принимать решения по дальнейшим шагам, - сообщила руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

На то, как мы будем жить дальше, будет влиять много факторов. Например, как мурманчане будут соблюдать масочный режим, как работодатели смогут организовать на рабочих местах социальную дистанцию и другие меры безопасности.

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