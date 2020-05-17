Ситуация с коронавирусом в Мурманске: где в Кольском районе есть больные коронавирусом

17 Май 2020 2020-05-17T10:04:46+03:00

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Самый большой район Мурманской области дебютировал в сводке регионального оперативного штаба 24 апреля, конечно, если не брать в расчет самый крупный очаг новой коронавирусной инфекции в Белокаменке, где на сегодняшний день заражено больше 2228 рабочих, который тоже находится в его границах. Так вот в конце апреля на остальной территории Кольского района было всего 3 случая заражения COVID-19. Все они были в Коле.

Конечно, теперь эта цифра куда больше и, увы, практически постоянно растет – на землях, что раскинулись к югу от Мурманска, коронавирусом больны уже 24 человека. Однако до сих пор не было известно, в какие именно поселки Кольского района пробралась эта зараза.

- Новая коронавирусная инфекция подтверждена у жителей Колы, Верхнетуломского, Туломы, Мурмашей, Молочного и Зверосовхоза. Еще 21 человек, в том числе и четыре ребенка, находятся на домашней самоизоляции. В обсерваторе в Верхнетуломском – сейчас всего трое пациентов, в обсерваторе в Мурмашах под наблюдением нахождится 89 человек, - сообщили на заседание оперативного штаба Кольского района. - В Кольской районной больнице на лечении находятся 55 пациентов с различными видами пневмонии, 6 из них идут на поправку и готовятся к выписке.

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ИСТОЧНИК KP.RU