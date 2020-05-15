2020-05-15T16:27:34+03:00
Общество

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как будут отдыхать дети этим летом и поедут ли в лагерь на море

Сроки начала летнего отдыха северян уже перенесли на две недели
Елена МОЛОДЦОВА
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Вопрос с летним отдыхом северян еще решается.Вопрос с летним отдыхом северян еще решается.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Снег в середине мая для жителей Кольского полуострова, конечно, не в диковинку, но капризы погоды переносятся куда легче, если впереди тебя ждет отдых в теплых краях. Однако пандемия коронавируса поставила и долгожданный отдых северян под угрозу. Удастся ли школьникам как обычно отправиться в летние лагеря на Черноморское и Азовское побережье?

- Нам уже пришлось сдвинуть начало летней кампании на две недели. Она стартует 14 июня, но и этот срок может быть перенесен. Вопрос ведь не только в стабилизации эпидемиологической обстановке в Заполярье, но и в том, смогут ли из-за угрозы распространения коронавируса принять детей наши партнеры в других регионах, - рассказала министр образования и науки Мурманской области Анна Головина в эфире «Радио России – Мурманск».

Однако если выезд юных северян в теплые края сорвется, то без отдыха они не останутся. В ведомстве уже прорабатывают вопрос увеличения количества пришкольных лагерей. Сейчас решается вопрос размещения детей на базах отдыха Мурманской области, смогут ли они принять столь важных гостей и обеспечить их безопасность.

- Скорее всего, численность отрядов будет сокращена, а сами лагеря будут функционировать в режиме обсерваторов, то есть посещение их третьими лицами будет категорически запрещено, - отметила Анна Головина. – Мы постараемся сделать все, чтобы лето у ребят было ярким, незабываемым и безопасным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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