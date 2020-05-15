2020-05-15T12:23:05+03:00
Общество

В Мурманской области будут использовать учебные онлайн-курсы зимой, когда уроки в школах отменяют из-за непогоды

В министерстве образования региона создадут базу нужных материалов
Елена МОЛОДЦОВА
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Дистанционное обучение не покинет северян навсегда.Дистанционное обучение не покинет северян навсегда.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Муки дистанционного обучения, которые пришлось испытать и педагогам, и их ученикам, и родителям из-за эпидемии коронавируса, принесли свои плоды. Правда, заполярные школьники, которые поколениями привыкли отлынивать из-за сильных морозов или штормового ветра от учебы, вряд ли будут рады такому повороту событий.

- Мы сформируем базу учебных курсов-онлайн, которая, подчеркну, будут дополнять традиционный формат обучения. На мой взгляд, будет правильно использовать цифровые технологии, которые поспособствуют педагогическому росту, - рассказала министр образования и науки Мурманской области Анна Головина в эфире «Радио России – Мурманск».

Анна Германовна отметила, что педагогов тоже будут готовить к вплетению таких курсов в учебный процесс.

- В частности, онлайн-курс планируется использовать, например, в период, когда погодные условия не позволяют ходить в школу, - подчеркнула министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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