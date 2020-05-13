2020-05-13T16:34:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: курсанты Нахимовского училища разъехались по домам

Дистанционное обучение продолжается только у 9 классов и в домашних условиях
Елена МОЛОДЦОВА
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Для курсантов Нахимовского училища учебный год подошел к концу. Фото: Северный флотДля курсантов Нахимовского училища учебный год подошел к концу. Фото: Северный флот
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Коронавирус внес изменения в жизнь северян. Школьники перестали ходить на уроки, но зато засели за компьютерами, чтобы дистанционно грызть гранит науки. На такой режим пришлось перейти и курсантам Нахимовского училища в Мурманске, правда, в стенах самого учреждения. Все это время там действовал жесткий карантин.

- В начале мая всех нахимовцев распустили по домам – их забрали родители. 9 классы пока еще находятся на дистанционном обучении, но уже занимаются из дома, - рассказали в пресс-службу Северного флота. – Практика летняя отменена. Дальнейшие решения по поступлению будущих курсантов, начале учебного года и принятия участия в параде Победы будет зависеть от стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией.

В ведомстве подчеркнули, что ни среди воспитанников Нахимовского училища, ни среди преподавательского состава случаев COVID-19 не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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