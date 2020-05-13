Ситуация с коронавирусом в Мурманске: курсанты Нахимовского училища разъехались по домам

13 Май 2020 2020-05-13T16:34:47+03:00

Дистанционное обучение продолжается только у 9 классов и в домашних условиях

Изменить размер текста: A A

Коронавирус внес изменения в жизнь северян. Школьники перестали ходить на уроки, но зато засели за компьютерами, чтобы дистанционно грызть гранит науки. На такой режим пришлось перейти и курсантам Нахимовского училища в Мурманске, правда, в стенах самого учреждения. Все это время там действовал жесткий карантин.

- В начале мая всех нахимовцев распустили по домам – их забрали родители. 9 классы пока еще находятся на дистанционном обучении, но уже занимаются из дома, - рассказали в пресс-службу Северного флота. – Практика летняя отменена. Дальнейшие решения по поступлению будущих курсантов, начале учебного года и принятия участия в параде Победы будет зависеть от стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией.

В ведомстве подчеркнули, что ни среди воспитанников Нахимовского училища, ни среди преподавательского состава случаев COVID-19 не выявлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выход из режима самоизоляции в Мурманске: как будут работать школы и детские сады. В правительстве Мурманской области рассказали о выходе из режима самоизоляции (Подробности)

В правительстве Мурманской области прокомментировали информацию, что школы в регионе обнесут заборами с колючей проволокой. Ранее в сети появился документ, по которому защиту должны установить вокруг важных зданий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU