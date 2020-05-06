В правительстве Мурманской области прокомментировали информацию, что школы в регионе обнесут заборами с колючей проволокой

6 Май 2020 2020-05-06T11:57:26+03:00

В правительстве Мурманской области сообщили: колючей проволоки вокруг школ не будет. Фото: Артем КИЛЬКИН

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На майских праздниках появилась информация, что школы Мурманской области скоро станут похожи внешне едва ли не на колонии. Ноги растут из документа за подписью министра строительства Оксаны Астаховой, который появился в сети. По нему ряд зданий должен быть окружен заборами с колючей проволокой на козырьках.

Эту информацию прокомментировали в правительстве региона.

- Фрагмент документа, публикуемый в материалах о колючей проволоке на заборах, не относится к школам. Это нормативный акт, касающийся обеспечения антитеррористической безопасности объектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и подведомственных организаций. В рекомендательном письме Комитету по образованию администрации города Мурманска в феврале 2020 года была некорректно указана ссылка на нормативно-правовой акт, который никак не относится к образовательным учреждениям, - уточнили в правительстве Мурманской области.

Там также уточнили, что ниш минстрой взял за рекомендацию постановление правительства РФ, регламентирующее антитеррористические требования к объектам Минкомсвязи РФ. Аналогичное постановление по объектам Минпросвещения РФ и подведомственным учреждениям регламентирует наличие ограждения, но не разъясняет характеристики данного ограждения. Была сделана отсылка на регламент, отображающий нормы для учреждений, находящихся в ведении Минкомсвязи РФ, как на возможный аналог обеспечения мер безопасности при проектировании, ввиду отсутствия иных ориентиров. И в этом была некорректность.

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