В правительстве Мурманской области прокомментировали информацию, что школы в регионе обнесут заборами с колючей проволокой
На майских праздниках появилась информация, что школы Мурманской области скоро станут похожи внешне едва ли не на колонии. Ноги растут из документа за подписью министра строительства Оксаны Астаховой, который появился в сети. По нему ряд зданий должен быть окружен заборами с колючей проволокой на козырьках.
Эту информацию прокомментировали в правительстве региона.
- Фрагмент документа, публикуемый в материалах о колючей проволоке на заборах, не относится к школам. Это нормативный акт, касающийся обеспечения антитеррористической безопасности объектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и подведомственных организаций. В рекомендательном письме Комитету по образованию администрации города Мурманска в феврале 2020 года была некорректно указана ссылка на нормативно-правовой акт, который никак не относится к образовательным учреждениям, - уточнили в правительстве Мурманской области.
Там также уточнили, что ниш минстрой взял за рекомендацию постановление правительства РФ, регламентирующее антитеррористические требования к объектам Минкомсвязи РФ. Аналогичное постановление по объектам Минпросвещения РФ и подведомственным учреждениям регламентирует наличие ограждения, но не разъясняет характеристики данного ограждения. Была сделана отсылка на регламент, отображающий нормы для учреждений, находящихся в ведении Минкомсвязи РФ, как на возможный аналог обеспечения мер безопасности при проектировании, ввиду отсутствия иных ориентиров. И в этом была некорректность.
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