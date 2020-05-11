Выход из режима самоизоляции в Мурманске: как будут работать школы и детские сады

С 12 мая в Мурманской области снимается режим обязательной самоизоляции. Сохраняется он только для лиц старше 65 лет и северян, у которых есть хронические болезни.

Встал закономерный вопрос: раз увеличилось число тех, кто сможет ходить на работу, то как быть с детьми, которые все это время сидели дома с родителями, так как школы и детские сады были закрыты?

- С 12 мая 2020 года школы Мурманской области продолжают работу в дистанционном формате в соответствии с утвержденными календарными учебными графиками. Продолжается работа дежурных групп детских садов (численностью не более 12 человек) для детей родителей (законных представителей), представивших подтверждение от работодателя о выходе на работу, за исключением детских садов, находящиеся на территориях города Кировска с подведомственной территорией и города Апатиты с подведомственной территорией. Консультации по работе дежурных групп в муниципальных детских садах можно получить у специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Список дежурных детских садов можно найти на сайте "КП". Как сообщили в правительстве региона, их число будет постепенно увеличиваться.

При этом детские сады начнут работать только со среды, 13 мая, так как сначала надо собрать и обработать заявки от родителей.

- Рекомендуем всем родителям, которые начинают работать с этой недели, 12 мая взять справки с места работы о том, что они выходят на работу, обратиться на муниципальную горячую линию - уточнить, в какой детский сад они могут отвести ребенка, оставить устную заявку по телефону и со среды начать посещать дошкольные учреждения. Медицинские справки при начале посещения не нужны, - уточнили в минобразования.

Напомним: с 12 мая в Мурманской области вводится обязательный масочный режим.

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