Нерабочая неделя в Мурманской области: как будут работать детские сады с 28 марта по 5 апреля

25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю - с 28 марта по 5 апреля - нерабочей из-за распространения коронавируса. Однако взять тайм-аут на девять дней, увы, могут далеко не все. Эпидканикулы не коснутся медиков, журналистов, правоохранительные органы и структуры жизнеобеспечения, а вот детские сады работать не будут. Куда девать детей, если оба родителя вынуждены по долгу службы продолжать трудиться?

Для этого в городах и поселках будут работать дежурные дошкольные учреждения, в которых применяются все меры дезинфекции.

- В детских садах создаются маленькие группы временного пребывания, по сути, работающие в режиме карантина. По всем родителям был проведен опрос, чтобы понять, кому нужны места в детских садах, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Правда, город городу рознь – там, где есть, например, крупные градообразующие предприятия, которые не останавливают свою работу, больше детей вынуждены ходить в дошкольные учреждения. Как отметила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина, при необходимости число дежурных групп и садов будет увеличено.

Где и сколько детских садов будут работать?

В Мурманске: Первомайский округ – детские сады №№15, 130 и 157; в Октябрьском округе – детские сады №№7, 50, 93 и 36, в Ленинском округе – детские сады №№46, 85, 90, 105 и 57, последний с круглосуточным пребыванием воспитанников. Всего примут 699 человек.

В Североморске – детский сад №31.

В Кольском районе – по одному детскому саду будет работать в Коле, Мурмашах, Туломе, Верхнетуломском и Кильдинстрое.

В ЗАТО Александровск: детский сад №1 в Полярном, детский сад №8 в Снежногорске и детский сад №6 в Гаджиево.

В ЗАТО Заозерск – детский сад №2.

В Печенгском районе: в Никеле – детские сады №№1, 7, 9 и 12, в Заполярном – детски сады - №№2, 4, 5, 6, 8, 27 и 38, в Печенге – детский сад №10, в Луостари – детский сад №11, в Спутнике – детский сад №13

В Оленегорске – детский сад №15 две группы на 20 человек: ясли и подготовительная.

В Мончегорске – в каждом из 18 детских садов будет открыто по дежурной группе, которые будут посещать в целом 20 детей.

В Апатитах – детские сады №№17, 31, 48, 49, 58 и 61.

В Кировске – детский сад №1.

В Ковдорском районе – детский сад №29.

В Ловозерском районе: детский сад №2 в Ловозеро, детский сад №8 в Ревде.

В Полярных Зорях – детские сады №6 и 7 примут 96 человек.

В Терском районе: детский сад №5 в Умбе – одна группа от 3 до 7 лет на 17 человек.

В Кандалакшском районе – 4 детских сада № 12 и 16 в Кандалакше, а также №14 в Зеленоборском и №27 в Алакуртти примут 136 воспитанников.

У северян, конечно, возникнет вопрос, куда позвонить, чтобы задать волнующие вопросы? Телефон «горячей линии» по вопросам работы дежурных детских садов: 8 (8152) 441-963. Звонки принимаются 28 и 29 марта – с 9.00 до 17.00; с понедельника по пятницу – с 9.00 до 17.15.

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