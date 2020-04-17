Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Больше 300 воспитанников Нахимовское училище находятся на жестком карантине, но продолжают учиться

17 Апр 2020 2020-04-17T14:16:01+03:00

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Словно гром среди ясного неба грянула новость о том, что 31 курсант Нахимовского морского училища заразился коронавирусом. ЧП произошло в Москве. К счастью, среди мурманских нахимовцев нет ни одного случая COVID-19.

- На данный момент в Нахимовском морском училище в Мурманске действует жесткий карантин. Преподаватели ведут занятия дистанционно. Никаких проблем в организации этого процесса не возникло, поскольку в начале учебного года каждому курсанту был выдан ноутбук. Вместе с порядка трехста воспитанниками находятся воспитатели, - рассказывает источник «КП» близкий к ситуации. – Настроение царит бодрое, ребята поглощены учебой. В обязательном порядке проводятся прогулки на свежем воздухе.

Кроме того, в училище постоянно проводится дезинфекция. Нахимовцы питаются в столовой, сотрудники которой перед сменой проходят медосмотр и также дезинфекцию. Разумеется, все запланированные спортивные и культурно-массовые мероприятия отменены. Собственно говоря, как и другие контакты с внешним миром – увольнения и встречи с родными прекратили уже давно.

Скорее всего, находиться в Нахимовском училище сейчас гораздо безопаснее, чем отправлять воспитанников по домам – ведь среди них есть и те, кто приехал на Север из других регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU