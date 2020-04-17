2020-04-17T14:16:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Больше 300 воспитанников Нахимовское училище находятся на жестком карантине, но продолжают учиться

Преподаватели ведут занятия для них дистанционно
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Нахимовцы в Мурманске учатся дистанционно из училища.Нахимовцы в Мурманске учатся дистанционно из училища.Фото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Словно гром среди ясного неба грянула новость о том, что 31 курсант Нахимовского морского училища заразился коронавирусом. ЧП произошло в Москве. К счастью, среди мурманских нахимовцев нет ни одного случая COVID-19.

- На данный момент в Нахимовском морском училище в Мурманске действует жесткий карантин. Преподаватели ведут занятия дистанционно. Никаких проблем в организации этого процесса не возникло, поскольку в начале учебного года каждому курсанту был выдан ноутбук. Вместе с порядка трехста воспитанниками находятся воспитатели, - рассказывает источник «КП» близкий к ситуации. – Настроение царит бодрое, ребята поглощены учебой. В обязательном порядке проводятся прогулки на свежем воздухе.

Кроме того, в училище постоянно проводится дезинфекция. Нахимовцы питаются в столовой, сотрудники которой перед сменой проходят медосмотр и также дезинфекцию. Разумеется, все запланированные спортивные и культурно-массовые мероприятия отменены. Собственно говоря, как и другие контакты с внешним миром – увольнения и встречи с родными прекратили уже давно.

Скорее всего, находиться в Нахимовском училище сейчас гораздо безопаснее, чем отправлять воспитанников по домам – ведь среди них есть и те, кто приехал на Север из других регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет в Мурманске 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить. Мурманская областная Дума утвердила выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет (Подробности)

Где в Мурманской области нет коронавируса. Мы выяснили, до каких муниципалитетов Заполярья COVID-19 не добрался (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 апреля 2020 года: 318 заболевших, 39 – с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 17 апреля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пасхальные службы в Мурманске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать
Житель Ковдора купил водительские права в Интернете и распечатал их на принтере
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Больше 300 воспитанников Нахимовское училище находятся на жестком карантине, но продолжают учиться
Солист ансамбля песни и пляски Северного флота посвятил врачам песню «Люди в белых халатах»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Роспотребнадзор Мурманской области начала подтверждать результаты анализов на коронавирус
Акция «Волонтер дня», стартовавшая в Мурманской области, была признана одной из лучших в России
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 31 миллион рублей выделили на поддержку северян, потерявших работу в апреле
Завершены поиски 16-летней девочки из Туломы в белых кроссовках
Где в Мурманской области нет коронавируса
#окнаПасхи: Жителям Мурманской области предлагают зажечь свечу и поставить на окно в ночь на великий православный праздник
Коронавирус в Мурманске, последние новости на 17 апреля 2020 года: 318 зараженных, 21 выздоровевших и 1 человек умер
Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 16 апреля 2020 года: Количество заболевших на стройке в Белокаменке выросло до 228 человек
В Апатитах за рулем Chevrolet Aveo погиб 72-летний пенсионер
В Туломе пропала 16-летняя девочка в белых кроссовках
В Мурманске из окна второго этажа выпала 4-летняя девочка
Как и где можно освятить куличи в Мурманске в период коронавируса
Жителя Мурманска высадили с поезда в Петрозаводске, где он украл велосипед ради покупки алкоголя
Житель Мурманской области привез из другого региона присосавшегося клеща
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске упал до 2,6 баллов
Жителя Мурманска, который обокрал букмекерскую контору, отправили под суд
Туроператоры предлагают россиянам поездки в Мурманск вместо отдыха заграницей
В Мурманске пройдут репетиции полетов авиатехники к 75-летию Победы
Жителя Умбы, который зарубил знакомую топором из-за бутылки водки, ждет 8 лет в колонии строгого режима