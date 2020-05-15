2020-05-15T12:38:14+03:00
Общество

Министр образования Мурманской области о переносе ЕГЭ в 2020 году из-за коронавируса: «Для 11 классов экзамены начнутся во второй половине июня»

Окончательное решение примут депутаты Государственной Думы на следующей неделе
Елена МОЛОДЦОВА
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ЕГЭ перенесут на вторую половину июня.ЕГЭ перенесут на вторую половину июня.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На дворе середина мая, а интрига по сдаче ЕГЭ 11 классами сохраняется. Напомним: из-за эпидемии коронавируса экзамены для выпускников 9 классов отменили. Не придется проходить выпускные экзамены и тем 11-классникам, которые не намерены поступать в вузы. Но как быть всем остальным?

- Сейчас Государственная Дума рассматривает законопроект о проведении экзаменов для школьников в этом году. Он уже принят в первом чтении, но окончательное решение будет известно на следующей неделе, - отметила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина в эфире «Радио России – Мурманск». – Пока речь идет о том, что сдача ЕГЭ начнется во второй половине июня.

В ожидании судьбоносного решения региональный минобр готовится к проведению единого государственного экзамена: закупают дополнительные принтеры и видеокамеры для оборудования новых аудиторий, а также маски и средства дезинфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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