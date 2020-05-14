11-классники в Мурманской области, не планирующие поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ

14 Май 2020 2020-05-14T16:54:11+03:00

ЕГЭ не придется сдавать тем, кто не собирается поступать в вузы. Фото: Мария ЛЕНЦ

А тем, кто собирается стать студентом, уже не получится поменять предметы

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В последнее время проведение единого государственного экзамена стала интригой № 1. На данный момент известно только, что выпускные испытания для учеников 11 классов состоятся. Напомним: пока их начало перенесли на 8 июня, но нельзя сказать, что это окончательная дата.

- Из-за пандемии коронавируса сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки. Пункты сдачи будут продезинфицированы, а количество учащихся в аудитории будет уменьшено, - цитирует KP.RU министра просвещения России Сергея Кравцова.

Как и в случае с учениками 9 классов, тем, кто не планирует становиться в этом году студентом, итоговые баллы в аттестат выставят на основе годовых оценок. Если же в будущем они соберутся поступать в вуз, то смогут зарегистрироваться и сдать ЕГЭ вместе с выпускниками текущего года.

- Несмотря на отсрочку, поменять предметы по выбору нельзя – задания для разных вариантов готовятся заранее, как и весь организационный процесс. Так что тем, кто планирует поступление в вузы, стоит готовиться и не рассчитывать на поблажки, - подчеркнули в Минпросвещения России.

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ИСТОЧНИК KP.RU