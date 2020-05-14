2020-05-14T16:54:11+03:00
Общество

11-классники в Мурманской области, не планирующие поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ

А тем, кто собирается стать студентом, уже не получится поменять предметы
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
ЕГЭ не придется сдавать тем, кто не собирается поступать в вузы.ЕГЭ не придется сдавать тем, кто не собирается поступать в вузы.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В последнее время проведение единого государственного экзамена стала интригой № 1. На данный момент известно только, что выпускные испытания для учеников 11 классов состоятся. Напомним: пока их начало перенесли на 8 июня, но нельзя сказать, что это окончательная дата.

- Из-за пандемии коронавируса сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки. Пункты сдачи будут продезинфицированы, а количество учащихся в аудитории будет уменьшено, - цитирует KP.RU министра просвещения России Сергея Кравцова.

Как и в случае с учениками 9 классов, тем, кто не планирует становиться в этом году студентом, итоговые баллы в аттестат выставят на основе годовых оценок. Если же в будущем они соберутся поступать в вуз, то смогут зарегистрироваться и сдать ЕГЭ вместе с выпускниками текущего года.

- Несмотря на отсрочку, поменять предметы по выбору нельзя – задания для разных вариантов готовятся заранее, как и весь организационный процесс. Так что тем, кто планирует поступление в вузы, стоит готовиться и не рассчитывать на поблажки, - подчеркнули в Минпросвещения России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выход из режима самоизоляции в Мурманске: как будут работать школы и детские сады. В правительстве Мурманской области рассказали о выходе из режима самоизоляции (Подробности)

Детям от 7 до 8 лет снизят стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска. Однако льгота положена только тем ребятам, которые не учатся в школе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
11-классники в Мурманской области, не планирующие поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ
В Зверосовхозе завершились поиски 56-летнего мужчины, который пропал в октябре 2019 года
Серый кот из Кандалакши на грузовике сбежал в Умбу
"Последний звонок-2020" в Мурманске: будет ли проходить и когда состоится
В Апатитах в гаражах нашли скелетированное тело мужчины
В Мурманске ищут 33-летнюю женщину, которая пропала на улице Лобова рано утром
В Мончегорске пенсионерка выпала из окна поликлиники и разбилась насмерть
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в минздраве объяснили смешные суммы, начисленные медработникам за работу с ковидными больными
В Мурманске из окна 6 этажа выпал 45-летний мужчина
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 14 мая 2020 года составило 6 человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жителям Кировска и Апатитов со второй попытки разрешили ездить в отпуск
Заместителя главы Мончегорска наказали за бездействие в случае с избитым до реанимации ребенком
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Белокаменке начали заселять третье новое общежитие для вахтовиков
Циклон Aki устроит в Мурманске рекордный майский снегопад
Кто в Мурманской области должен проходить обязательное тестирование на коронавирус
После пожара в Санкт-Петербурге в Мурманской области приостановили использование аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: темп прироста больных снизился в пять раз
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: курсанты Нахимовского училища разъехались по домам
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь