2020-04-25T02:37:30+03:00
Общество

Детям от 7 до 8 лет снизят стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска

Однако льгота положена только тем ребятам, которые не учатся в школе
Наталья ЛОБАНОВА
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Родителям дошкольников нужно будет приобрести электронную карту.Родителям дошкольников нужно будет приобрести электронную карту.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 1 мая юные мурманчане смогут кататься на городских автобусах и троллейбусах по сниженной цене. Стоимость проезда для детей будет составлять не 33 рубля, а 16 рублей 50 копеек. Правда, такая привилегия положена далеко не всем, а только ребятам от 7 до 8 лет при условии, что они не ходят в школу.

- Льгота будет предоставляться при поездках на общественном транспорте в областном центре на основании электронной карты дошкольника. Карта пополняется родителями ребенка, с нее будет списываться плата за проезд. Оформить и получить такую карту можно с 27 апреля в кассе депо № 2 АО «Электротранспорт» по адресу: улица Свердлова, дом 49, - сообщили в комитете по развитию городского хозяйства администрации Мурманска.

Более подробную информацию о приобретении электронной карты дошкольника можно получить по телефону 8 (8152) 65-31-44.

Напомним: автобусы и троллейбусы Мурманска переходят на майское расписание. Интервалы движения на некоторых маршрутах сократятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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