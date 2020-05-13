2020-05-13T17:56:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос ЕГЭ в Мурманске 2020: когда пройдут экзамены для школьников

Как пройдут выпускные испытания для 9 и 11 классов в Мурманске
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
ЕГЭ будет, вопрос когдаЕГЭ будет, вопрос когдаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Вот уже второй месяц родителей заполярных старшеклассников волнует только один вопрос: как будут проходить выпускные экзамены в условиях пандемии коронавируса.

Напомним: месяц назад речь шла о том, что 9-классники будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике, а 11-классники напишут единый государственный экзамен с 8 июня по 11 июля. А поскольку гарантии, что эпидемия COVID-19 к тому моменту закончится, нет, то в министерстве образования Мурманской области готовились проводить ЕГЭ в масках и на дистанции 1,5 метра. И, кажется, не зря.

- Проведение единого государственного экзамена решено перенести, - сообщили в Министерстве просвещения России.

Правда, пока о сроках ничего не сообщается, как и о форме его проведения. Однако ОГЭ для 9 классов в стране в целом и Мурманской области в частности уже отменили. Итоговые оценки школьникам выставят на основании годовых. Так, что те ребята, кто рассчитывал исправить ситуацию в табеле на экзаменах, попали впросак.

- Новый учебный год начнется 1 сентября в традиционной очной форме. Полностью переводить детей на дистанционное обучение не планируется, - отметил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выход из режима самоизоляции в Мурманске: как будут работать школы и детские сады. В правительстве Мурманской области рассказали о выходе из режима самоизоляции (Подробности)

Детям от 7 до 8 лет снизят стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска. Однако льгота положена только тем ребятам, которые не учатся в школе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Циклон Aki устроит в Мурманске рекордный майский снегопад
Кто в Мурманской области должен проходить обязательное тестирование на коронавирус
После пожара в Санкт-Петербурге в Мурманской области приостановили использование аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: темп прироста больных снизился в пять раз
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: курсанты Нахимовского училища разъехались по домам
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
В Мурманской области ждут вторую волну коронавируса
Жителей Мурманской области будут проверять на иммунитет к коронавирусу
Отмена режима самоизоляции в Мурманске: кассиров супермаркетов протестируют на коронавирус
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «С коронавирусом нам жить»
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «Если жители Мурманской области не будут носить маски, мы вернем режим самоизоляции»
В Мурманской области на коронавирус будут тестировать беременных, сотрудников детских садов и соцработников
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Кольской районной больнице развернули ковидный госпиталь на 80 коек
Видеоролик с «замурованными» военными в Луостари, у которых якобы подтвердился коронавирус, оказался фейком
Правительство РФ утвердило создание ТОР в Мурманской области
Жителям Мурманска предложили оценить новые остановки для города
#РекордПобеды51: Жители Мурманской области отжались 65 тысяч раз
Выход из режима самоизоляции в Мурманске: за один день в Мурманской области раздали более 100 тысяч бесплатных медицинских масок
В Мурманской области планируется закрыть порядка 80 «наливаек»
Выход из режима самоизоляции в Мурманске: нужна ли справка для детского сада
Глава администрации Мурманска о реконструкции сквера вокруг памятника Кирову: "Безобразие!"
13-летняя девочка из Мурманска привезла в Карелию коронавирус
По Мурманску раскидали фарш с отравой
Медведи проснулись: следы косолапых видели в Ковдорском районе и у Верхнетуломского
В Кильдинстрое всем миром спасают собаку, застрявшую на льдине
Отмена режима самоизоляции в Мурманске: въезд в ряд городов ограничен