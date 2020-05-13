Перенос ЕГЭ в Мурманске 2020: когда пройдут экзамены для школьников

Вот уже второй месяц родителей заполярных старшеклассников волнует только один вопрос: как будут проходить выпускные экзамены в условиях пандемии коронавируса.

Напомним: месяц назад речь шла о том, что 9-классники будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике, а 11-классники напишут единый государственный экзамен с 8 июня по 11 июля. А поскольку гарантии, что эпидемия COVID-19 к тому моменту закончится, нет, то в министерстве образования Мурманской области готовились проводить ЕГЭ в масках и на дистанции 1,5 метра. И, кажется, не зря.

- Проведение единого государственного экзамена решено перенести, - сообщили в Министерстве просвещения России.

Правда, пока о сроках ничего не сообщается, как и о форме его проведения. Однако ОГЭ для 9 классов в стране в целом и Мурманской области в частности уже отменили. Итоговые оценки школьникам выставят на основании годовых. Так, что те ребята, кто рассчитывал исправить ситуацию в табеле на экзаменах, попали впросак.

- Новый учебный год начнется 1 сентября в традиционной очной форме. Полностью переводить детей на дистанционное обучение не планируется, - отметил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

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