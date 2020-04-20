Министерство образования Мурманской области готовится проводить ЕГЭ в масках и на дистанции в 1,5 метра
Коронавирус внес свои корректирвоки в планы северян. Кто-то остался без долгожданного отпуска, а у кого-то под вопрос поставлено поступление в вуз.
Напомним: на сегодняшний день в Мурманской области 403 подтвержденных случая коронавируса, и, по прогнозам властей, ситуация будет ухудшаться. Однако пока речь об отмене ОГЭ и ЕГЭ не идет.
- Выпускные экзамены пройдут в традиционном формате: ЕГЭ – с 8 июня по 11 июля в 31 пункте проведения, ОГЭ по русскому языку и математике – с 8 июня по 31 июля в 56 пунктах, - сообщила министр образования Мурманской области Анна Головина. – Сейчас прорабатывается вопрос о соблюдении всех мер безопасности во время проведения экзаменов в случае, если неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе сохранится.
По словам Анны Германовны, во всех пунктах будет проведена дезинфекция, а во время самих выпускных испытаний, участники которых будут снабжены средствами индивидуальной защиты, будет соблюдаться социальная дистанция.
Проведение всероссийских проверочных работ для учащихся 4 - 8 классов решено перенести на осень.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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