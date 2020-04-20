2020-04-20T11:15:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр образования Мурманской области о дистанционном обучении: «Школьники с 1 по 8 класс будут учиться без домашних заданий и отметок»

Годовые оценки им выставят по итогам трех четвертей
Елена ЧУМАКОВА
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Учиться будем, но без домашних и заданий и отметок.Учиться будем, но без домашних и заданий и отметок.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Дистанционное обучение для заполярных школьников превратилось в пытку как для ребят, так и для их родителей. Помимо онлайн-занятий на ребят посыпался вал домашних заданий, выполнить которых в сжатые сроки им не под силу. Родители забили в колокола и их услышали.

- Для учеников с 1 по 8 классы до 15 и 16 мая будет проведена аттестация по результатам завершенных четвертей. Однако учебный год мы не завершаем, а продолжаем внеурочную деятельность в дистанционном формате, но без домашних заданий и отметок, - сообщила министра образования Мурманской области Анна Головина. – Для 4-8 классов выпускные-проверочные работы перенесены на осень.

Старшим классам повезло меньше. Оценки им выставят только по тем предметам, которые они не будут сдавать на ОГЭ и ЕГЭ. Более того, учебный год 9 классам продлили до 5 июня, а 11 классам – до 15. Планируется, что с 18 мая ребята начнут усиленно готовиться к экзаменам. Из-за учебно-полевых сборов, которые пока никто не отменил, до 5 июня учиться придется и 10 классам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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