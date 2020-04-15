«Решено отменить письменные задания по ИЗО, музыке и физкультуре»: министерство образования о ситуации с дистанционным образованием в Мурманске

Из-за пандемии коронавируса и всеобщей самоизоляции грызть гранит науки школьникам Мурманской области пришлось дома. Однако это оказалось совсем не просто как для учителей, так и для детей и их родителей. С какими проблемами столкнулась региональная система образования на дистанционке, рассказала министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Переход на обучение с онлайн-трансляциями уроков в Заполярье не прошел как по мановению волшебной палочки. В первую же неделю всероссийские обучающие интернет-платформы не выдержали нагрузки. Из-за технических сбоев проведение онлайн-занятий стало невозможным.

- Педагоги были вынуждены использовать другие методы обучения. Использовалась региональная система «Электронная школа», сайты образовательный организаций, индивидуальные занятия. С 8 апреля запустилась новая платформа – «Школа онлайн». Там есть учебники и методические пособия, которые школьники могут скачать на свой компьютер, - говорит Анна Головина.

Не все учителя смогли перестроиться на работу в новом формате. Они не учли повышенную нагрузку на детей. Например, некоторые преподаватели ставили слишком жесткие сроки сдачи домашней работы, и рисовали «двойки» за ее невыполнение, однако дети не могли все сделать вовремя из-за технических неполадок. В итоге, было проведено региональное онлайн-собрание с педагогами, на котором постарались урегулировать насущные вопросы.

Кроме того, работа учителей с использованием социальных сетей увеличила риски распространения вредоносных материалов. Так, в первое время родители жаловались на то, что на уроке физики в мурманской лицее включился…порноролик. Да уж, такое вряд ли кто-то ожидал увидеть вместо второго закона Ньютона.

- Мы столкнулись с тем, что не у всех педагогов установлены антивирусные программы. Поэтому, мы провели онлайн-вебинар, где рассказали учителям, как обезопасить свой компьютер, - рассказала министр образования.

Также оказалось, что не у всех дома хватает техники для обучения онлайн. Поэтому, 121 компьютер передали в семьи из 11 муниципалитетов области.

Есть и некоторые нововведения. Так, в региональном минобразования рекомендовали каждой школе Мурманской области отменить письменные задания по таким предметам, как ИЗО, музыка и физкультура, а оценки за год по этим дисциплинам выставлять, ориентируясь на отметки учеников за прошлые четверти.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также попросил минобразования взять на контроль вопрос: почему в одних классах уроков в день всего три, а у других ставят по шесть занятий. Как подчеркнул глава региона, нужно, чтобы все дети были подготовлены одинаково хорошо.

Сейчас в кольском крае из дома ведут уроки 5205 учителей, с рабочих мест – 284. В трех коррекционных школах-интернатах учится 65 детей. В профессиональных учебных заведениях 647 педагогов преподают дистанционно, 24 человека проводят пары с рабочих мест.

Также в правительстве региона рассмотрят вопрос отсрочки платежей студентов за образовательные услуги и отмену платы за общежитие на время эпидемии коронавируса.

Родителям школьников предлагается пройти опрос в официальной группе министерства образования и науки Мурманской области в соцсетях и высказать свое мнение о том, насколько хорошо организовано онлайн-обучение их ребенка. Полученные ответы министерство учтёт и постарается улучшить образовательный процесс. образовательных программ.

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