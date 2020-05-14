Девятиклассники в Мурманске вместо ОГЭ сдадут Всероссийские проверочные работы
Коронавирус внес сумятицу в жизнь школьного сообщества, смешав все планы учеников 9 и 11 классов, а также их родителей, на предстоящее лето. Напомним: ОГЭ отменили из-за эпидемии, а проведение ЕГЭ перенесли, но пока конкретные сроки не названы.
- Оценки в аттестат девятиклассникам выставят на основе годовых отметок. В начале учебного года они напишут, как и остальные ученики, в начале учебного года Всероссийские проверочные работы (ВПР) – чтобы учителя могли оценить пробелы в знаниях и скорректировать программы, - цитирует KP.RU Министерство просвещения России.
Что делать тем, кто не планировал продолжать учебы в школе, не уточняется.
Также в Мурманской области под угрозой отмены Последний звонок. Соответствующее постановление правительства региона находится на стадии обсуждения до 19 мая.
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