Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 24 апреля 2020 года: 663 заболевших, 7 – с предварительным диагнозом

Количество заболевших коронавирусом в Мурманской области росло, растет и будет расти. Такой неутешительный прогноз дают в «белом доме». Пока северянам точно не стоит ждать, что цифры в сводке, наконец, перестанут так стремительно расти.

И последняя сводка оперативного штаба при правительстве Мурманской области лишне тому подтверждение. На сегодняшний день в Заполярье заразилось COVID-19 606 человек, шесть из которых в тяжелом состоянии. Но в 90% случаев болезнь у северян протекает бессимптомно. Между тем, Мурманская область поднялась еще на две строчки вверх в рейтинге заболевших, обогнав Ленинградскую область и республику Коми. К всеобщему облегчению, количество выздоровевших тоже растет – их уже 64 человек, но и число летальных исходов тоже - четвертой жертвой коронавируса стал 62-летний мужчина.

Кстати, из 663 зараженных 29 – это медработники. Так, например, в Мончегорске на карантин закрыли отделение кардиологии – у одной из медсестер тест на COVID-19 оказался положительным.

В регионе по-прежнему полыхают два очага коронавирусной инфекции. Один большой – в Белокаменке, где опасный вирус подхватили уже 494 рабочих. Между тем, подрядчик, среди сотрудников которых и произошла вспышка, отправил из Мурманской области второй чартерный рейс с 200 рабочими на борту. Второй – в Апатитско-Кировской больнице, где COVID-19 уже заразилось 100 человек. Кстати, в Роспотребнадзоре рассказали, почему количество заболевших здесь продолжает расти.

Случился прирост зараженных и в Мурманске. Город-герой долго держался, но в итоге перепрыгнул в 20 человек. В столице Заполярья 24 подтвержденных случая коронавируса. В остальных муниципалитетах заболевших еще меньше: в Печенгском районе – 14, Североморске – 8, Полярном – 6, Снежногорске – 4, в Оленегорске и Мончегорске – по трое, Полярных Зорях – два и Кандалакше и Ловозерском районе – один. И дебютантом стал Кольский район, где помимо Белокаменки, подтвердилось три случая коронавируса.

Кстати, о Ловозерском районе. Пожалуй, пока единственный подтвержденный случай в Ревде приобрел особую пикантность – ведь речь идет об осужденном, отбывающем наказание в исправительной колонии строго режима №23. Под подозрением как минимум еще четверо его товарищей. Откуда взялся коронавирус в закрытом учреждении? Большой вопрос!

Что до Печенгского района, то его по примеру других городов закрыли на карантин. Выехать с его территории жители могут только по крайне веским причинам. Кроме того, стало известно, по каким его именно населенным пунктам гуляет вирус и где будут лечить заболевших.

А еще в Мурманске открываются МФЦ, а Роспотребнадзор с ГИБДД будут устраивать еженедельные рейды по нарушителям в общественном транспорте и такси.

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