Карантин в Печенгском районе из-за коронавируса: Выезд из района ограничен с полудня 23 апреля

23 Апр 2020 2020-04-23T11:01:46+03:00

Из Печенгского района можно выехать только при наличии спецпропуска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Билеты на междугородние автобусы будут продавать только по прописке

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606 зараженных коронавирусом в Мурманской области. Из них 14 – в Печенгском районе. Это, конечно, капля в море, но уже больно не хочется, чтобы она выросла даже до размера небольшого прудика.

- С 12.00 23 апреля до 24.00 30 апреля выезд из Печенгского района будет ограничен, - объявил оперативный штаб Мурманской области.

Таким образом самый северный район Заполярья пополнил список территорий с особым режимом, в который уже не первфй день действует в Апатитах, Кировске, Белокаменке, Оленегорске, Мончегорске и Полярных Зорях. По примеру этих городов покинуть пределы Печенгского района местные жители смогут только по крайне веским причинам, круг которых в ближайшее время должен очертить глава администрации.

Въезд же разрешен тем, у кого есть прописка, а также экстренным службам и тем, исполняет рабочие и договорные обязательства. На КПП, который развернут на 1484 километре в Титовке, всем без исключения будут измерять температуру. А вот билет на междугородние автобусы №№211 (Никель – Мурманск) и 212 (Заполярный – Мурманск) можно будет купить только при наличии прописки.

- Также главе администрации района поручено организовать дезинфекцию в местах общего пользования в многоквартирных домах, а также в торговых центрах, рынках и вокзалах, - говорится в постановлении.

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