2020-04-23T15:44:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный санитарный врач Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У 90% зараженных болезнь протекает бессимптомно»

Лена Лукичева подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается напряженной
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Коронавирус у многих протекает совершенно незаметно.Коронавирус у многих протекает совершенно незаметно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ситуация с коронавиурсом в Мурманской области впечатляет – 606 заболевших. Однако что скрывается за этими цифрами помимо уже обозначенных 61 выздоровевшим, трех погибших и шести пациентов в тяжелом состоянии?

- Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но контролируема. Нас беспокоит, что основная доля клинических проявлений – бессимптомное, то есть 90% зараженных являются носителями инфекции, - отметила главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева.

Как подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в этом и таится главная опасность. Если человек видит признаки болезни или его самочувствие ухудшается, он обращается к врачу, нет симптомов – и никто не знает, что он носитель COVID-19. Именно поэтому так важно оставаться дома и соблюдать все меры безопасности - ведь источником инфекции может быть любой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирсом в Мурманске: Роспотребнадзор пока не может оценить масштаб бедствия в колонии в Ревде. Идет эпидемиологическое расследование (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный санитарный врач Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У 90% зараженных болезнь протекает бессимптомно»
В окрестностях Мончегорска бродит росомаха
В Мурманской области санавиация спасла годовалого малыша из Краснощелья
Ситуация с коронавирсом в Мурманске: Роспотребнадзор пока не может оценить масштаб бедствия в колонии в Ревде
Почему количество заболевших коронавирусом в Апатитах и Кировске растет
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У нас шесть пациентов в тяжелом состоянии, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: ГИБДД и Роспотребнадзор будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение ограничительных мер
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области открываются МФЦ
Карантин в Печенгском районе из-за коронавируса: Выезд из района ограничен с полудня 23 апреля
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске на 23 апреля 2020 года составил 3,1 балла
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Со стройки в Белокаменке в Екатеринбург вылетело 200 рабочих
Результат на лицо: в Заполярном обновили памятник Владимиру Ленину
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кардиологию Мончегорска закрыли на карантин из-за коронавируса
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 23 апреля 2020 года: 606 зараженных, 61 выздоровевших и 3 человека умерли
В каких случаях при выходе из дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области надо брать с собой объяснительную