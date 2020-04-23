Главный санитарный врач Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У 90% зараженных болезнь протекает бессимптомно»

23 Апр 2020 2020-04-23T15:44:49+03:00

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Ситуация с коронавиурсом в Мурманской области впечатляет – 606 заболевших. Однако что скрывается за этими цифрами помимо уже обозначенных 61 выздоровевшим, трех погибших и шести пациентов в тяжелом состоянии?

- Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но контролируема. Нас беспокоит, что основная доля клинических проявлений – бессимптомное, то есть 90% зараженных являются носителями инфекции, - отметила главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева.

Как подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в этом и таится главная опасность. Если человек видит признаки болезни или его самочувствие ухудшается, он обращается к врачу, нет симптомов – и никто не знает, что он носитель COVID-19. Именно поэтому так важно оставаться дома и соблюдать все меры безопасности - ведь источником инфекции может быть любой.

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