2020-04-23T13:43:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Почему количество заболевших коронавирусом в Апатитах и Кировске растет

Глава Роспотребнадзора Мурманской области рассказала о ситуации во втором крупном очаге коронавируса в регионе
Елена МОЛОДЦОВАНаталья ЛОБАНОВА
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В Апатитах и Кировске ситуация сложилась не самым лучшим образом.В Апатитах и Кировске ситуация сложилась не самым лучшим образом.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Апатиты и Кировск являются вторыми по количеству заболевших коронавирусом в Заполярье (91 человек), уступая лидирующую позицию только Белокаменке. Глава управления Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева рассказала, почему в этих городах Заполярья больных опасной инфекцией стало больше.

- Сейчас в Апатитах и Кировске действует карантин, введены ограничительные меры. Был тотально обследован весь медперсонал. У ряда медицинских работников было выявлено бессимптомное носительство коронавируса. Всех их отстранили от работы и своевременно изолировали, чтобы ликвидировать очаг. Также обследовали и тех, кто находился в станционарах, - сообщила Лена Лукичева.

Напомним: кардиологию Мончегорска закрыли на карантин из-за коронавируса. Медсестра, у которой подтвердился коронавирус, не появлялась на работе почти две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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