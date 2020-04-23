Почему количество заболевших коронавирусом в Апатитах и Кировске растет
Апатиты и Кировск являются вторыми по количеству заболевших коронавирусом в Заполярье (91 человек), уступая лидирующую позицию только Белокаменке. Глава управления Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева рассказала, почему в этих городах Заполярья больных опасной инфекцией стало больше.
- Сейчас в Апатитах и Кировске действует карантин, введены ограничительные меры. Был тотально обследован весь медперсонал. У ряда медицинских работников было выявлено бессимптомное носительство коронавируса. Всех их отстранили от работы и своевременно изолировали, чтобы ликвидировать очаг. Также обследовали и тех, кто находился в станционарах, - сообщила Лена Лукичева.
Напомним: кардиологию Мончегорска закрыли на карантин из-за коронавируса. Медсестра, у которой подтвердился коронавирус, не появлялась на работе почти две недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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