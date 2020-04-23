2020-04-23T10:15:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кардиологию Мончегорска закрыли на карантин из-за коронавируса

Медсестра, у которой подтвердился коронавирус, не появлялась на работе почти две недели
Елена МОЛОДЦОВА
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Отделение кардиологии закрыли на карантин, но ненадолго.Отделение кардиологии закрыли на карантин, но ненадолго.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Обжегшись на молоке, дуем на воду! Вот и в Роспотребнадзоре, после того как коронавирус за двое суток взял сразу две планки - в 500 и 600 человек, уже не знают, где соломки подстелить, чтобы число заболевших новой опасной инфекцией не рвануло дальше.

- Кардиологическое отделение Мончегорской больницы закрыто на карантин до 24 апреля, - сообщил оперативный штаб Мурманской области. – Медсестра, у которой подтвердили коронавирус, не работала с 10 апреля, но несколько дней назад обратилась к врачу с признаками простуды.

Женщину проверили на COVID-19, и тест показал положительный результат. Однако где именно жительница Мончегорска подцепила инфекцию, неизвестно. Поэтому на всякий случай кардиологию закрыли на карантин, а весь персонал внепланово еще раз проверили на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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