Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кардиологию Мончегорска закрыли на карантин из-за коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T10:15:30+03:00

Медсестра, у которой подтвердился коронавирус, не появлялась на работе почти две недели

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Обжегшись на молоке, дуем на воду! Вот и в Роспотребнадзоре, после того как коронавирус за двое суток взял сразу две планки - в 500 и 600 человек, уже не знают, где соломки подстелить, чтобы число заболевших новой опасной инфекцией не рвануло дальше.

- Кардиологическое отделение Мончегорской больницы закрыто на карантин до 24 апреля, - сообщил оперативный штаб Мурманской области. – Медсестра, у которой подтвердили коронавирус, не работала с 10 апреля, но несколько дней назад обратилась к врачу с признаками простуды.

Женщину проверили на COVID-19, и тест показал положительный результат. Однако где именно жительница Мончегорска подцепила инфекцию, неизвестно. Поэтому на всякий случай кардиологию закрыли на карантин, а весь персонал внепланово еще раз проверили на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU