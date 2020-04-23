2020-04-23T12:44:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: ГИБДД и Роспотребнадзор будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение ограничительных мер

Рейды будут проходить как минимум раз в день
Елена МОЛОДЦОВА
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Автобусы и такси ждет проверка.Автобусы и такси ждет проверка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как и обещал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, если северяне не образумятся и не начнут соблюдать самоизоляцию, то меры ужесточат. С того момента прошла неделя, и многие видимо решили, что глава региона забыл о своем обещании – индекс самоизоляции по-прежнему колеблется в районе 3 баллов – и напрасно.

- Министру транспорта Мурманской области Артему Гришину во взаимодействии с Роспотребнадзором и региональным Управлении ГИБДД организовать проведение регулярных – не менее одного раза в день – рейдов по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил на общественном транспорте и такси с привлечением к административной ответственности нарушителей, - говорится в постановлении правительства Мурманской области.

Так, что выходя из дома даже по веской причине, не забывайте проверить наличие всех необходимых документов - их перечень можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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