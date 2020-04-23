2020-04-23T17:10:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Печенгком районе из-за коронавируса: в какие населенные пункты пробрался коронавирус и где будут лечить пациентов

Так называемых ковидных коек в Печенгском районе пока нет
Елена МОЛОДЦОВА
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Где же находятся очаги опасной инфекции?Где же находятся очаги опасной инфекции?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Заполярный дебютировал в сводке по коронавирусу оперативного штаба Мурманской области еще 3 апреля. С тех пор число заболевших в городе медленно увеличивалось, а на днях перекинулось и еще на один населенный пункт по соседству. Вот уже два дня как в статистике зараженных упоминается Печенгский район.

Где именно в самом северном районе Мурманской области находятся очаги опасной инфекции?

- В Печенгском районе очаги коронавируса выявлены в Никеле и Заполярном, - раскрыла эту тайну глава регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева.

А вот на вопрос, где будут лечить подхвативших COVID-19 из Печенгского района, ответили в минздраве.

- В каждом районе рассматривается развертывание ковидных коек. И Печенгский район – не исключение, - говорит министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. - Сейчас такие койки есть в Мурманске, Апатитах, Мончегорске и Оленегорске. Поэтому пациенты из Печенгского района транспортируются в один из этих городов. В какой именно, зависит от тяжести течения заболевания и наличия свободных мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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