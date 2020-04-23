Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У нас шесть пациентов в тяжелом состоянии, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ»

23 Апр 2020 2020-04-23T13:11:56+03:00

Не у всех в Заполярье коронавирус протекает легко. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Тучи коронавируса над Мурманской областью сгущаются. Если еще недавно сообщалось, что большинство заболевших переносят COVID-19 в легкой форме, то теперь появились и жертвы – три северянки погибли, и те, кто попал с этой заразой в реанимацию.

- Из 542 пациентов с коронавирусом шесть находятся в тяжелом состоянии. Пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Все тяжелые больные находятся в Мурманской областной клинической больнице и получают необходимое лечение. К слову, в медучреждении скоро появится кислородная станция, которая будет производить из окружающего воздуха чистый кислород, необходимый пациентам с COVID-19.

Напомним: у осужденного из колонии № 23 в Ревде подтвердили коронавирус. Исправительное учреждение в Ревде закрыли на карантин. А в Печенгском районе ограничили выезд из с полудня 23 апреля. Билеты на междугородние автобусы будут продавать только по прописке.

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ИСТОЧНИК KP.RU