2020-04-23T13:11:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У нас шесть пациентов в тяжелом состоянии, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ»

Андрей Чибис рассказал о состоянии зараженных коронавирусом
Елена МОЛОДЦОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Не у всех в Заполярье коронавирус протекает легко.Не у всех в Заполярье коронавирус протекает легко.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Тучи коронавируса над Мурманской областью сгущаются. Если еще недавно сообщалось, что большинство заболевших переносят COVID-19 в легкой форме, то теперь появились и жертвы – три северянки погибли, и те, кто попал с этой заразой в реанимацию.

- Из 542 пациентов с коронавирусом шесть находятся в тяжелом состоянии. Пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Все тяжелые больные находятся в Мурманской областной клинической больнице и получают необходимое лечение. К слову, в медучреждении скоро появится кислородная станция, которая будет производить из окружающего воздуха чистый кислород, необходимый пациентам с COVID-19.

Напомним: у осужденного из колонии № 23 в Ревде подтвердили коронавирус. Исправительное учреждение в Ревде закрыли на карантин. А в Печенгском районе ограничили выезд из с полудня 23 апреля. Билеты на междугородние автобусы будут продавать только по прописке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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