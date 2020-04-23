Губернатор Мурманской области объяснил, почему не может разрешить работать парикмахерским

23 Апр 2020 2020-04-23T17:47:38+03:00

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Практически сразу, как только салоны красоты закрыли свои двери из-за режима обязательной самоизоляции, северяне стали молить власти разрешить им работать. Даже глава Кандалакши Михаил Павлов, на чьей территории ситуация стабильнее, чем у соседей, вступился за работников индустрии красоты. Но глава региона пока не приклонен в своем решении.

- Почему к этому нужно очень аккуратно подходить? Если взять ту же Кандалакшу, то существуют риски, что малая выявляемость случаев COVID-19 – это потому, что у людей нет клинических признаков заболевания, отсюда и небольшой процент тех, кто прошел обследование, - объяснил позицию оперштаба губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Кроме того, парикмахерская – это постоянный контакт между мастером и клиентом на протяжении 30-60 минут. Если у клиента – коронавирус, то с высокой долей вероятности инфекция передастся мастеру. А дальше вы понимаете, что будет дальше с учетом проходимости? Количество заболевших может резко возрасти в тех муниципалитетах, в которых сегодня этого нет.

В правительстве региона внимательно изучают ситуацию и динамику роста заболеваемости и решения о корректировки ограничительных мер и их сроки будут приняты в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU