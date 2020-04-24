2020-04-24T00:09:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманске от коронавируса умер 62-летний мужчина

Погибший отказывался от госпитализации, пока у него не подтвердили короновирус
Елена МОЛОДЦОВА
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В Мурманской области - четыре жертвы коронавируса.В Мурманской области - четыре жертвы коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Увы, но коронавирус решил в очередной раз сократить счет между ним и медиками, уж больно ретиво последние взялись лечить северян от него. Напомним: жертвами коронавирус стали уже три северянки 67, 73 и 85 лет. Теперь этот список пополни мужчина из Апатитско-Кировской агломерации.

- В Мурманске скончался 62-летний мужчина с подтвержденным диагнозом «коронавирус», - сообщили в оперативном штабе Мурманской области. – 8 апреля северянин почувствовал недомогание, но только через пять дней после того, как ему стало хуже, вызвал скорую помощь.

Однако от госпитализации мужчина отказался и предпочел ждать результатов взятых у него анализов на COVID-19 дома. Диагноз подтвердился 15 апреля.

- Мужчину доставили в реанимацию Апатитско-Кировской больницы. С момента госпитализации он находился на искусственной вентиляции легких. После подготовки к транспортировке был доставлен санавиацией в реанимацию Мурманской областной клинической больницы, - уточняют подробности в опрештабе.

Мужчина страдал сопутствующими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В правительстве Мурманской области приносят соболезнования родным и близким.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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